"Face à face" : les 4 derniers épisodes à revoir sur France 3 mardi 8 août 2023

Mardi 8 août 2023 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir les 4 derniers épisodes de la série "Face à face" avec Claire Borotra.

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, ne se connaissent pas. Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Pourtant, elles vont devoir travailler et vivre ensemble…

À la mort de leur père, elles se découvrent demi-sœurs et colocs. À travers des enquêtes au cœur de l’actualité va se jouer ce face-à-face.

21:10 Épisode 1x09 Vie brûlée

L’appartement insalubre d’un squat prend feu et cause la mort de son locataire, squatteur membre d’une association de droit au logement. La propriétaire est dans la ligne de mire de la justice car il est du devoir du bailleur d’entretenir son logement… même quand il est occupé illégalement. Mais tout se complique quand on découvre que le locataire, soi-disant assassiné, est bel et bien vivant… Qui est donc la victime ?

22:00 Épisode 1x10 Amour à mort

Une femme est emmenée à l’hôpital entre la vie et la mort. De nombreuses disputes, une relation plus que houleuse avec son partenaire, des traces de strangulation… Tout laisse penser qu’il s’agit d’une tentative de meurtre de la part de son compagnon. Mais, lorsque la victime sort du coma, elle affirme haut et fort qu’il s’agissait d’un jeu sexuel qui a mal tourné. Que croire ? Et comment traiter cette drôle d’affaire ?

23:00 Épisode 1x11 Non bis in idem

Aurélie Chataignier, violoniste, vient porter plainte pour viol et accuse son chef d’orchestre, Vincent Lemeur. Alors que l’enquête bute sur le manque de preuves, la jeune femme apporte les aveux filmés de Lemeur, qui reconnaît l’avoir violée… il y a six mois ! Une affaire déjà jugée avec les mêmes protagonistes et pour le même motif : viol. Seulement, la loi est claire : on ne peut pas être jugé deux fois pour le même crime quand on a été acquitté. Comment la justice peut-elle défendre une cause juste sans disposer de moyens juridiques pour le faire ?

23:55 Épisode 1x12 Risque imminent

Le gardien d’une usine chimique meurt lors de l’intrusion d’un groupe activiste écolo violent. L’enquête de police démasque l’assassin, mais il s’agit d’un flic infiltré, en l’occurrence, une proche amie de Vanessa. Que faire : la dénoncer ? Au risque de faire capoter une mission de police qui permettrait de confondre le groupe et d’empêcher une attaque contre une usine polluante ? Quel est le degré de culpabilité de la flic infiltrée qui déclare avoir agi dans le cadre de son travail ?