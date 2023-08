"Les invisibles" : deux épisodes à revoir sur France 2 mercredi 30 août 2023

Mercredi 30 août 2023 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Les invisibles" : « Cordeliers » et « Garenne ».

Darius, vif, passionné, un brin magouilleur est le boss des « Invisibles », une brigade à la marge qui gère des enquêtes sur les corps sans identité, sans histoire, sans passé…

Son obsession ? Leur redonner une dignité, une humanité afin que les familles puissent faire leur deuil.

Son équipe ? Marijo, gouailleuse au grand coeur, toujours à râler ; Ben, ancien champion de boxe, gros nounours aux poings sensibles ; Duchesse, petite bourgeoise de 25 ans, brillante mais peu habituée au terrain et Angie qui reconstitue les corps avec un peps malicieux.

Leur mission ? Identifier les corps avant qu'ils ne finissent à la fosse commune. Un corps calciné, une mariée emportée par les flots, des morceaux de corps à travers la ville… Ils sont mandatés pour reconstituer une vie, une destinée et rendre la justice.

21:10 Épisode 1x05 Cordeliers

Un corps est retrouvé dans une ancienne carrière abandonnée. Complètement calciné, l’identification est tout bonnement impossible. Par contre, la méthode de mise à mort présente de nombreux points communs avec une autre enquête en cours.

Une enquête bien plus médiatisée que celles de notre brigade, chaperonnée par le non moins médiatique commandant Chistera, l’ennemi n°1 de Darius. Une collaboration pour le moins explosive va donc se mettre en place entre les deux équipes.

En parallèle, c’est un tout autre univers que l’on découvre. Tom, un jeune homme de vingt ans, est en fuite. De qui se cache-t-il ? Qu’a-t-il fait pour que des gens semblent être à sa poursuite ?

22:10 Épisode 1x06 Garenne

Une joyeuse demolition party dans un camp de vacances pour ados qui inaugure, juste à côté de ses anciens locaux, de nouveaux bâtiments flambant neufs. Pour fêter ça, quelques anciens ont été invités avant l’ouverture par un de leurs camarades, devenu directeur du camp.

Mais la fête tourne au drame. Au bout de quelques coups de masse à peine, on découvre un squelette, emmuré dans une ancienne cheminée ! Alors, qui est-il ? On l’appellera GARENNE, comme le camp de vacances où on l’a retrouvé, Château-Garenne.