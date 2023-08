"Nine Perfect Strangers" : les 4 derniers épisodes diffusés sur M6 samedi 2 septembre 2023

Samedi 2 septembre 2023 à partir de 21:10, M6 vous proposera de découvrir les 4 dernier épisodes de la mini-série inédite "Nine Perfect Strangers" avec Nicole Kidman.

Rappel de l'histoire...

Neuf citadins stressés et qui ne se connaissent pas, arrivent en même temps à Tranquillum House, un centre de remise en forme qui promet une “transformation totale” de l’esprit et du corps. Surpoids, toxicomanie, perte d’un proche : chacun a une raison et un but différents d’être ici.

Coupés du monde extérieur, tous tombent sous le charme de l’énigmatique Masha (Nicole Kidman), la directrice du centre qui ne recule devant rien pour les soigner pendant cette retraite de 10 jours. Entre méditation et autres techniques de relaxation, les langues se délient et les secrets de chacun se dévoilent.

Cependant, au fil des séances, les méthodes peu orthodoxes de Masha menacent le groupe…

21:10 Épisode 1x05 Doux lâcher-prise



La fête d'anniversaire de Zoé réveille d’anciennes blessures même si le groupe commence à être plus soudé.

21:55 Épisode 1x06 Juste une illusion



Le protocole s’intensifie et les relations se renforcent malgré les effets déconcertants du traitement. Masha révèle le but surprenant qu’elle souhaite atteindre avec les Marconi.

22:55 Épisode 1x07 La roue tourne



La pression subie par Masha s’intensifie alors qu’elle tente de gérer à la fois les différents besoins des résidents, les désaccords de son équipe et son engagement absolu pour soigner la famille Marconi.

00:05 Épisode 1x08 Le voyage



Le moment est venu pour chacun de franchir le seuil et d'affronter ses démons, y compris pour Masha. De nombreuses questions pourront enfin trouver une réponse.