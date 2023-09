"Kidnapping" : la saison 2 diffusée sur ARTE à partir du jeudi 21 septembre 2023

Polar intimiste sur fond de crise européenne, "Kidnapping" revient pour une deuxième saison sans temps mort. À suivre sur ARTE à partir du jeudi 21 septembre 2023.

Après une première saison qui explorait les dessous sordides d’un réseau international d’adoption – auquel l’histoire personnelle de l’enquêteur Rolf Larson se trouvait tragiquement mêlée –, le polar franco-danois "Kidnapping" revient pour une deuxième saison.

Entre Copenhague, la banlieue parisienne et les quartiers pauvres de Cluj-Napoca, en Roumanie, elle plonge dans les coulisses d’une mondialisation malade, dans les bas-fonds d’une Europe qui laisse prospérer, au nez et à la barbe des autorités, des réseaux pratiquant un véritable esclavage moderne.

Avec Torleif Hoppe (The Killing) aux commandes, une série au casting polyglotte, mené par l’excellent Anders W. Berthelsen, aux côtés d’une Charlotte Rampling toujours savoureuse en commissaire opiniâtre peu disposée à prendre sa retraite.

20:55 Épisode 1

Six ans après la disparition tragique de sa fille Andrea dans son landau, l’enquêteur danois Rolf Larsen sait désormais qu’elle est bien vivante : elle vit en France, élevée avec amour par la jeune Polonaise Julita, convaincue qu’il s’agit de sa propre fille. Rolf tente de se rapprocher d’elles, mais ne sait comment dévoiler ce bouleversant secret à la jeune femme – et encore moins à Maria, son ex-épouse, qui a refait sa vie et s'apprête à redevenir mère. Cette dernière doit faire face à une nouvelle épreuve lorsqu’on diagnostique chez son nouveau-né une grave hépatite nécessitant une greffe. Devant l’urgence, Thorstein, le père de l’enfant, envisage de recourir à un donneur rémunéré via un marché informel du don d’organe… En Roumanie, la jeune Nico et son petit ami Cosmo embarquent pour le Danemark avec d’autres candidats au voyage à qui l’on a promis des emplois bien rémunérés dans l’hôtellerie.

21:40 Épisode 2

Les découvertes macabres qu’a faites Rolf – les corps sans vie de dix-neuf migrants asiatiques dont on a prélevé des organes, entassés dans un camion – évoquent l’hypothèse d’un trafic humain sordide transitant entre le Viêtnam, la Roumanie et le Danemark. Faisant équipe avec sa jeune et pugnace collègue Neel, Rolf tente de remonter la piste des trafiquants. La nuit précédente, l’un d’eux avait téléphoné au notable Christian Hoxa, trésorier d’une association d’aide aux réfugiés… Inquiet pour Nico, qui ne donne plus de nouvelles, son frère Mario se porte à son tour volontaire pour travailler à l’étranger afin de retrouver sa trace : avec ses compagnons d’infortune, il est vendu comme main-d’œuvre au plus offrant, dans un réseau d’esclavage moderne en plein cœur du Danemark…

22:20 Épisode 3

Le père de l’une des victimes vietnamiennes du trafic, vivant au Danemark, met la police sur la piste de l’une des bases des trafiquants, un hangar où sont parqués les clandestins avant d’être vendus. Son propriétaire, patron d’une exploitation agricole, serait-il lié à ce sordide réseau ? L’homme recrute ses employés via une florissante entreprise d’intérim, Panacea, dont le dirigeant, l’ex-footballeur Frank Jensen, se montre peu coopératif… Un appel téléphonique révèle que les victimes vietnamiennes auraient transité par la France : Rolf sollicite alors l’aide de l’inspectrice Claire Bobin, qui s’apprête tout juste à prendre sa retraite. Après s’être enfui du chantier où on le contraignait à travailler, Mario retrouve la trace de sa sœur Nico, exploitée dans une maison close de Copenhague, et tente d’alerter les autorités danoises.

Les 3 derniers épisodes seront diffusés jeudi 28 septembre 2023 à partir de 20:55 sur ARTE.