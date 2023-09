"La stagiaire" saison 8 : épisode inédit « Passionnément » sur France 3 mardi 26 septembre 2023

Mardi 26 septembre 2023 à 21:10, France 3 vous proposera de découvrir le dernier épisode inédit de la 8ème saison de "La stagiaire" avec Michèle Bernier et Antoine Hamel : « Passionnément ».

Après une erreur judiciaire qui l'a conduite derrière les barreaux, Constance Meyer a décidé d'emprunter une nouvelle voie professionnelle. À 50 ans, celle qui était exploitante agricole et maire de son village est devenue élève à l'École nationale de la magistrature.

21:10 Épisode 8x06 Passionnément

Qu’est-il arrivé à Ariane Bailly, une trentenaire dont on découvre le corps au bord d’un étang, une balle dans la poitrine ? La jeune femme était arrivée pour faire les vendanges au domaine viticole voisin quelques semaines plus tôt, mais avait vite abandonné son poste…

À la suite de cet épisode inédit, France 3 vous proposera de voir ou de revoir trois autres épisodes.

21:55 Épisode 6x07 Isolés



Ce devait être un beau weekend romantique, loin de la ville, sur une petite île au charme sans pareil. C’est ce que pensaient Constance et Bart, Boris et Solène, mais aussi Quiring et Milena qui se retrouvent à leur grande surprise dans le même hôtel au même moment ! Peut-on imaginer pire situation que de passer un weekend en amoureux avec son père, son collègue ou son supérieur ? Ce séjour va définitivement tourner au vinaigre lorsqu’un cadavre sera retrouvé à proximité de l’hôtel et que tous ses pensionnaires vont se retrouver isolés suite à des coupures de communication !

22:50 Épisode 6x08 Aménagement de peine



Le corps d’un quadragénaire gît dans la cour d’un immeuble en construction. Il a été poussé de la terrasse du dernier étage. Emmanuel Gaillot est une victime hors du commun : détenu en semi-liberté après une condamnation pour abus de biens sociaux, il travaillait depuis quelques semaines pour une agence immobilière dans le cadre de sa future réinsertion. Qui a pu tuer cet homme, aujourd’hui bien décidé à sortir de la spirale fatale où son divorce et l’addiction au jeu l’avaient entraîné ?

23:40 Épisode 8x04 Self défense



Alexia Néola est retrouvée inanimée dans la salle où elle donnait des cours d’auto-défense. La jeune femme a succombé à un plaquage ventral… Son agresseur faisait-il partie de ses élèves ? Alexia laisse derrière elle un fils de 12 ans, Lucas, né de père inconnu…