"Brokenwood" : l'épisode inédit « L'homme qui valait 6 dollars » diffusé sur France 3 dimanche 22 octobre 2023

Dimanche 22 octobre 2023 à 21:10, France 3 diffusera un nouvel épisode de la 8ème saison inédite de la série "Brokenwood" : « L'homme qui valait 6 dollars ».

Brokenwood, charmante petite bourgade de Nouvelle-Zélande où la population baisse, lentement, au rythme des meurtres commis chaque semaine.

Des meurtres étranges, perturbants et toujours déconcertants. Ils surviennent quand on s’y attend le moins et ont pour victimes des amis et voisins. Et leurs auteurs sont toujours ceux qu’on ne soupçonnerait jamais.

Heureusement, la brigade criminelle de Brokenwood est là pour résoudre ces crimes.

Épisode 8x04 L'homme qui valait 6 dollars

Le champion du monde d’un jeu de hasard obscur, le spoofing, est retrouvé mort dans une fontaine, avec une pièce de deux dollars dans la main.

La police de Brokenwood devra déterminer qui est prêt à commettre un meurtre pour gagner à tout prix.

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera l'épisode « Rose sang » de la saison 2.