"New Amsterdam" saison 4 : les épisodes 17 à 20 diffusés sur TF1 mercredi 29 novembre 2023

Mercredi 29 novembre 2023 à 21:10, TF1 vous proposerea de découvrir quatre nouveaux épisodes de la 4ème saison inédite de la série "New Amsterdam" avec Ryan Eggold.

Dans cette 4ème saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l'équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l'hôpital à l'épreuve comme jamais auparavant.

21:10 Épisode 4x17 Des lendemains qui déchantent



Helen fait une réaction très violente au produit qu'elle a, comme tous les autres au bar, ingéré sans le savoir. Des caillots se forment dans tous ses organes et l'ablation, dont celle de l'utérus, semble être la seule solution sûre, mais Helen refuse. Elle veut avoir un enfant avec Max. Ce dernier accepte de tenter un traitement qui pourrait éviter l'hystérectomie, mais qui est beaucoup plus dangereux. Par miracle, cela fonctionne et les caillots se dissolvent mais, alors qu'il lui fait sa demande en mariage, Helen se rend compte qu'elle a perdu l'usage de la parole...

Iggy discute via écran avec Trevor, qui a été emmené en urgence au Baptiste. Une fois rassuré sur son état de santé, il lui demande s'il ne s'est rien passé entre eux car il était lui aussi dans un état second. Trevor le rassure mais, alors qu'il raccroche, Iggy se rend compte que Martin a tout entendu. S'ensuit une violent dispute entre les époux durant laquelle Martin l'accuse d'infidélité sentimentale.

Bloom part à la recherche de Casey, avec l'aide de Leyla. Elles le retrouvent évanoui, un tournevis planté dans le cou. Les deux femmes le sauvent de justesse, mais cet événement permet de les rapprocher.

22:05 Épisode 4x18 Un point c'est tout



Suite à son A.V.C., Helen trouve sa rééducation orthophonique trop longue et désespère de retrouver l'usage de la parole, mais elle refuse l'aide de Max, par honte et par pudeur.

Iggy propose à Martin d'aller consulter un thérapeute de couple ensemble, mais il finit par y aller seul, convaincu d'être celui qui doit se remettre en question.

Layla commence à rembourser à Lauren Bloom l'argent qu'elle lui a prêté pour payer les frais d'obtention de son visa.

22:50 Épisode 4x19 Un peu de magie



Max met un plan en œuvre pour que Veronica soit condamnée pour détournement de fonds publics et ne puisse plus jamais travailler dans un hôpital. En effet, elle a racheté l'U.M.I. et en est donc désormais à la tête et responsable. Or, Max a la preuve que cette société n'est qu'une façade, que cette clinique sert en réalité à blanchir de l'argent sale. Avec l'aide de Todd, qui a des contacts au département de la Justice, il commandite un audit de l'U.M.I.

Sharpe fait faire une coloscopie à sa mère. Pendant son anesthésie, Serwa rêve qu'elle est atteinte d'un cancer incurable et qu'elle parle enfin avec sa fille. Elle lui fait découvrir son amour du kpanlogo, danse traditionnelle ghanéenne, mais l'exclut ensuite de ce moment de partage.

Reynolds explique sa situation de futur papa à sa sœur Courtney et lui demande si elle sait où se trouve leur père.

23:40 Épisode 4x20 L'espoir est essentiel



Veronica semble avoir gagné la bataille en rachetant l’U.M.I. et en déjouant la tentative de Max de la faire mettre en examen. Toute l’équipe se retrouve contrainte de travailler à New Amsterdam, en raison d’une clause de non-concurrence, mais dans un poste subalterne.

Max n’arrive pas à avouer à Helen, toujours à Londres, qu’il n’a pas réussi à vaincre Veronica et qu’il est même à cesser de se battre.