"Candice Renoir" de retour dans un épisode inédit diffusé sur France 2 le 29 décembre 2023

Pour les fêtes de fin d'année, France 2 vous offrira un épisode inédit de "Candice Renoir" en Corse : « Chacun dirige l'eau vers son moulin ». À découvrir vendredi 29 décembre 2023 à 21:10.

L'histoire en quelques lignes...

Suite à leur non-demande en mariage, Candice et Antoine partent en voyage de non-noces. Ils ont cassé leur tirelire pour s’offrir un séjour de rêve dans un sublime hôtel sur une plage corse aux eaux turquoise. Et, oui, l’endroit respire le luxe et le raffinement. Un peu trop peut-être ?...

Candice se fait remarquer avec sa jolie robe à fleurs et son rire éclatant, un peu trop peut-être ? Candice part sur la plage, Antoine dans leur chambre. Antoine, qui s’inquiète de ne pas voir Candice revenir, descend et la trouve au bar avec Orso, un beau mec… Il s’incruste lourdement pour écarter celui qu’il prend pour un dragueur. Le ton monte entre les deux hommes qui en viennent aux mains.

Le lendemain, chacun campe sur ses positions. Ils font leurs valises. Au moment où Candice ouvre le coffre de leur voiture, elle le referme aussi sec et démarre sur les chapeaux de roues. À quelques kilomètres de là, elle s’arrête dans un endroit désert et va ouvrir le coffre pour lui montrer ce qu’il y a dedans : Orso raide mort.

Cet épisode spécial de Candice Renoir a été tourné en Corse, sous la forme d'un « road movie », entre Certains l’aiment chaud et Very bad trip.

Avec : Cécile Bois (Candice Renoir), Raphaël Lenglet (Antoine Dumas), Jean-Philippe Ricci (Bartoli), Véronique Volta (Renata), Joséphine Draï (Lancel), Pascal Casanova (Jean-Michel)

Avec la participation de Mathieu Madénian (Julien Morlon)