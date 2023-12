Les deux derniers épisodes de "Panda" diffusés sur TF1 jeudi 14 décembre 2023

Jeudi 14 décembre 2023 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir les deux derniers épisodes de "Panda", une série inédite dans laquelle Julien Doré incarne le rôle d'un ancien flic devenu tenancier d’un bar de plage qui a repris du service malgré lui.

L'histoire de la série...

Pacifiste, détendu et adepte du cool, Panda vit dans un coin reculé de Camargue. Confronté à une erreur judiciaire, cet ancien flic devenu tenancier d’un bar de plage va reprendre du service malgré lui.

21:10 Épisode 5 Panda'splash

L’AquaParadise… Sa piscine à vagues et sa «rivière magique» avec au bord… un cadavre ! La femme du propriétaire du parc aquatique. A quelques pas de là, un bébé abandonné : celui de la femme de ménage ! Première suspecte ? Non, témoin de la scène de crime et victime d’un kidnapping ! Panda et Lola ont désormais un homicide, un enlèvement et un bébé sur les bras.

22:10 Épisode 6 Zéro Zéro Zen

Benjamin, 20 ans, meurt en pleine retraite zen d’un AVC. Rien de suspect a priori, si Ben n’avait pas laissé un curieux message vocal à l’heure de sa mort... Et s’il n’avait pas rien du candidat à la retraite zen. Persuadé d’avoir affaire à un meurtre, Panda infiltre incognito la retraite, tandis que Lola, elle, décide d’y mener officiellement l’enquête.

Avec : Julien Doré (Panda), Ophélia Kolb (Lola), Gustave Kervern (Messina), Hélène Vincent (Thérèse)...