"Life on Mars" saison 2 : les 4 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 21 décembre 2023

Jeudi 21 décembre 2023 à 22:20, ARTE diffusera les 4 derniers épisodes de la 2ème saison de "Life on Mars", une série dans laquelle un inspecteur de police se retrouve mystérieusement propulsé en 1973 à la suite d’un accident survenu au milieu d’une enquête.

22:20 Épisode 2x05

Sam est au plus mal. Dans le futur, les médecins ont vraisemblablement surdosé son traitement… Gene le ramène à la réalité : un homme détenant deux otages demande la libération d’un criminel prétendument innocent. Malgré la conviction inébranlable de Gene, Sam cherche l’erreur, mais son état s’aggrave et il tombe inconscient. Annie suit son intuition et approfondit l’enquête avec ses collègues.

23:15 Épisode 2x06

La fiancée de Sam, Maya, lui annonce dans son sommeil qu’elle va devoir le quitter. Impuissant à la retenir, il se met à enquêter sur l’agression d’un vendeur de disques indien, liée à un trafic d’héroïne. Alors que Gene et les autres accusent les étrangers d’importer cette nouvelle drogue dans le pays, Sam préfère suivre la piste d’un crime raciste. Son enquête dans la communauté indienne le rapproche de Maya, elle-même descendante d’immigrés.

00:10 Épisode 2x07

Le manager sportif Terry Haslam, jugé pour avoir violemment frappé un boxeur, est acquitté malgré le témoignage à charge de Gene Hunt. Furieux, celui-ci disparaît pour une nuit de beuverie, au terme de laquelle Haslam est retrouvé mort… Gene, que tout accuse, demande à Sam de prouver son innocence. Mais son remplaçant, le commissaire Frank Morgan, surveille l’enquête de près. De plus, Sam a l’étrange impression qu’il connaît son histoire…

01:00 Épisode 2x08

Un message à la radio informe Sam qu’il est sur le point d’être opéré d’une tumeur. Le nom du chirurgien n’est autre que Frank Morgan, le commissaire remplaçant de Gene Hunt. Sam reçoit alors des instructions claires : s’il veut survivre et retourner au XXIe siècle, il lui faut anéantir Gene…