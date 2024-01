"Marianne" saison 2 : les épisode 3 & 4 diffusés sur France 2 mercredi 17 janvier 2024

Mercredi 17 janvier 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes de la 2ème saison de la série "Marianne" dans laquelle Marilou Berry incarne le rôle d'une juge d’instruction au franc-parler réjouissant et aux méthodes surprenantes !

La saison 2 en quelques lignes...

Toujours accompagnée du capitaine Pastor, Marianne doit faire preuve de toute son expérience, sagacité et humanité pour instruire des affaires complexes et savoureuses dans des arènes toujours plus ludiques et insolites. Il lui incombe de faire la lumière sur le meurtre d’un joueur de pétanque qui n’hésite pas à « farcir » ses boules pour gagner de lucratifs paris, de s’immerger dans l’univers ludique et horrifique d’un escape game, d’enquêter chez des bobos en cure de détox, de se frotter aux conflits qui sous-tendent la hiérarchie d’une caserne de pompiers, ou encore de mouiller le maillot dans un club de rugby féminin pour prouver qu’une overdose de produit dopant n’est que le camouflage d’un homicide volontaire…

Marianne tentera de coacher un Pastor dont la vie sentimentale est plus qu’animée, et devra également apporter son soutien psychologique à son fidèle greffier, Yves, en pleine dépression, qui peine à couper le cordon avec sa maman.

Sur le plan personnel, Marianne devra relever deux défis de taille. Accueillir chez elle le jeune Zacharie qui se retrouve une nouvelle fois sans famille d’accueil. Et accueillir également sa mère pour l’aider dans cette tâche. Les chiens ne faisant pas des chats, l’ambiance chez les Vauban sera explosive.

Parallèlement et en guise d’intrigue fil rouge, Marianne poursuit son enquête pour démasquer l’assassin de la mère de Zacharie, le jeune adolescent surdoué qu’elle prend sous son aile et sous son toit ! Fidèle à elle-même, Marianne ne craint pas de s’attaquer aux nantis et aux puissants s’il le faut… Ni même au commissaire Franco, qui semble mouillé jusqu’au cou dans ce sombre cold case.

21:10 Épisode 2x01 Courage et dévouement

Marianne et Zacharie apprennent à vivre ensemble au quotidien, et déjouent la suspicion du commissaire Franco.

Bientôt, la juge Vauban est appelée sur la scène d’un départ de feu aux abords des calanques. Sur place, elle est présentée à la commandante Lamarre, cheffe des opérations de secours, qui semble très proche du capitaine Pastor. Arnaud Viguier, un pompier qui intervenait dans un camping cerné par les flammes, a été trouvé mort sur place. Mais son corps était roué de coups… Un courrier retrouvé dans les affaires du défunt met en cause l’intégrité d’un de ses collègues.

22:00 Épisode 2x01 Fin de partie

Pastor et Vauban sont dépêchés sur les lieux d’un nouveau crime. Un comédien campant un mort-vivant dans un escape game a été tué par des participants : le révolver factice avait été remplacé à leur insu par une vraie arme. Sur place, le binôme d'enquêteurs retrouve une boucle d’oreille égarée. Ils mettent aussi bientôt à jour des agissements troubles de la part de la gérante.

Pendant ce temps, la situation se détériore au tribunal, et Marianne a du mal à jongler entre son travail très prenant et son nouveau rôle de famille d'accueil pour le jeune Zacharie.