"Rivière perdue" : deux épisodes inédits diffusés sur TF1 jeudi 18 janvier 2024

Jeudi 18 janvier 2024 à 21:10, TF1 vous proposera de découvrir deux nouveaux épisodes inédits de la mini-série "Rivière perdue" avec Barbara Cabrita, Jean-Michel Tinivelli et Nicolas Gob.

L'histoire en quelques lignes...

Sur une route sinueuse des Pyrénées, un spectaculaire accident de voiture s’avère miraculeux : la réapparition d’Anna, une ado disparue il y a 5 ans. La capitaine Alix Stern (Barbara Cabrita) et le commissaire Balthus (Jean-Michel Tinivelli) sont déployés aux côtés de Victor Ferrer (Nicolas Gob), le chef de la gendarmerie locale, pour se lancer dans une course contre la montre.

Retrouver la trace de Lucie, une jeune fille enlevée en même temps qu’Anna et qui, elle, n'a pas réapparu...

21:10 Épisode 3 Pilard

L’affaire prend une nouvelle direction. Un fil tenu, plus exactement une chaussure de flamenco à moitié calcinée, emporte nos enquêteurs de l’autre côté de la frontière. Accompagnés de leurs collègues espagnols, de gare de ferroutage en station-service désaffectée, de jour comme de nuit, Alix et Balthus sont happés par leur mission.

22:15 Épisode 4 Balthus

Alors que l’émission spéciale de télévision sur le retour d’Anna se met en place, Alix et Victor réalisent petit à petit que Balthus ne donne plus signe de vie. La situation est jugée suffisamment anormale pour que policiers et gendarmes se réorientent tous dans la recherche du commandant Balthus disparu alors qu’il traquait le ravisseur de Lucie.