"Mystery Road" : les 3 derniers épisodes diffusés sur ARTE jeudi 18 janvier 2024

Sous forme de préquel, retour sur la jeunesse et la première affectation du fameux inspecteur Jay Swan, au cœur de l’Outback australien. Une nouvelle saison du western contemporain à succès sur les traces du flic aborigène taiseux dans un pays rongé par son passé colonial. Les 4 derniers épisodes seront diffusés sur ARTE jeudi 18 janvier 2024 à partir de 20:55.

''T’es un flic ou un aborigène ?'' La question du camp à choisir, entre une communauté indigène marginalisée et les descendants des colons britanniques, irrigue l’intrigue de ce préquel de Mystery Road, qui offre un passé et une famille à l’inspecteur taiseux Jay Swan, fraîchement affecté dans la ville de son enfance.

Après les succès des films Mystery Road (2013) et Goldstone (2017), suivis des deux premières saisons d’une série plébiscitées par un large public, cette variation sur le western continue de sublimer les décors sauvages de l’Outback australien, dont l’écrin de poussière ne masque pas longtemps les injustices de l’héritage colonial du pays, qui marque chacun des protagonistes dans leur chair, entre perdants et gagnants. Au centre de ce cruel règlement de comptes se détache la figure charismatique du héros, mutique et pugnace, dont l’acharnement à faire éclater la vérité viendra briser l’apparente tranquillité de la bourgade du bout du monde.

Le jeune Mark Coles Smith impressionne dans cette figure de lonesome cowboy en devenir et chausse avec brio les bottes de son aîné et prédécesseur, l’acteur Aaron Pedersen, starifié par la saga.

20:55 Épisode 4

Jay ne croit pas à la confession de Ziggy concernant le meurtre de son père et retourne sur les lieux de l’exploitation illégale pour enquêter. Il découvre des papiers désignant son frère Sputty comme codirecteur d’une obscure société de terrassement, financée par des crédits de l’État dédiés aux entreprises aborigènes. De son côté, Mary avoue à Anousha avoir menti à la police lors de sa déposition dans l’affaire du meurtre de son frère. Lors d’un dîner chez sa mère, l’inspecteur apprend une nouvelle déconcertante sur le passé familial. Max, l’une des agentes de police, est menacée par un membre du gang lors d’un contrôle routier mais parvient à récupérer le caméscope dont l’homme se servait pour filmer ses méfaits.

21:55 Épisode 5

Les Southwell ont été cambriolés. Jay interroge le frère de Geraldine sur l’argent détourné, censé payer les entreprises aborigènes. Au pub, il découvre sous le papier peint une fresque raciste qui rappelle le passé esclavagiste de la ville. Dans les archives de la presse locale, Anousha tombe sur la photo de Abe, son homologue du bureau du procureur, prise après le meurtre de Josh. Il y apparaît en uniforme de policier. Jay découvre les identités de certains membres du gang, qui le touchent de très près… Au bureau de l’assistance juridique, le dossier concernant le meurtre de Josh disparaît.

22:50 Épisode 6

Une fusillade sanglante éclate à la station-service entre Jay, épaulé par la policière Max, et les membres du gang qui ont pris Geraldine et son frère en otage. Peu après l’affrontement, Jay annonce à Mary son départ prochain de la ville. Le suivra-t-elle ? Mary, qui détient la clef de la mort mystérieuse de son frère, est enlevée en pleine rue. La route du kidnappeur croise celle de Sputty et de Jay, qui viennent de disperser les cendres de leur père dans le bush. L’inspecteur apprend une nouvelle qui relance l’enquête sur les marchés aborigènes et éclaircit les circonstances de la mort de son père. Il décide de rendre visite aux Southwell.