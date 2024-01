"Cassandre" : 2 épisodes à revoir sur France 3 vendredi 2 février 2024

Vendredi 2 février 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Cassandre" avec Gwendoline Hamon et Alexandre Varga.

Rappel de l'histoire de la série

Une policière, habitante de Paris, est amenée à sacrifier sa carrière pour son fils et prendre de nouvelles fonctions dans un commissariat de province où rien n’est aussi efficace ni aussi rapide qu’au 36 quai des Orfèvres. Elle devra s’adapter à une équipe qui ne l’attend pas, à des voisins qui se connaissent depuis longtemps, et où les nuits à la campagne sont très calme. De nombreux crimes se produisent à Annecy et n’en sont pas moins intrigants et complexes.

21:10 Épisode 5x03 Les compagnons

Lors d'une journée portes ouvertes au centre d'hébergement et de travail, une femme est retrouvée assassinée. Il s'agit de Chloé Legrand, la directrice du centre. Connue pour son autorité, gage du bon fonctionnement de l'association selon ses collègues, Chloé était néanmoins autant respectée que crainte, voire détestée. Autrement dit, la liste des suspects potentiels est inépuisable.

C'est une enquête pas comme les autres qui s'ouvre pour Cassandre, au sein d'une communauté haute en couleur, celle d'un centre d'hébergement et de travail, et de "ses compagnons".

22:40 Épisode 3x04 Loup gris

Une nouvelle affaire s’annonce corsée pour Cassandre. Antoine Richeux, héros de guerre du Mali, récompensé par la médaille militaire est retrouvé assassiné en pleine forêt. Qui pourrait en vouloir à cet homme adulé de ses pairs ?

Cassandre et son équipe se lancent dans une enquête au sein de « la Grande Muette » où ni les femmes, ni les hommes ne semblent enclins à la parole, pourquoi ? Une enquête délicate s’annonce pour Cassandre qui a pour obligation de collaborer avec un enquêteur des forces armées… ce qui ne se fera pas sans étincelle...