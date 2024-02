"Les Pennac(s)" : deux épisodes inédits diffusés sur France 3 mardi 13 février 2024

Mardi 13 février 2024 à 21:10, France 3 vous proposera de retrouver "Les Pennac(s)" dans une saison inédite de 6 épisodes avec Julie-Anne Roth et Christian Rauth.

Après le succès du 90min qui avait rassemblé plus de 4.6 millions de téléspectateurs en janvier 2022, Les Pennacs reviennent pour une saison inédite composée de 6 épisodes.

L'histoire de la série

L’histoire drôle et tendre de la difficile réconciliation entre Hannibal, un père et grand-père absent décidé à rattraper ses erreurs, et sa fille Annabelle, qui le tient pour responsable de pas mal de ses problèmes.

Dyslexique dissimulée, Annabelle voit son handicap se réveiller au contact de la mauvaise foi de son père… Car Annabelle s’est vue confier la direction d’une unité de recherche du pire endroit de la terre : la ville où son père a été officier de police. Or, Hannibal est réserviste et, manque d’effectifs oblige, il s’impose dans toutes les enquêtes de sa fille.

Après trente ans de police, un esprit inventif et une poule apprivoisée, les méthodes d’Hannibal sont particulières, celles d’Annabelle ne le sont pas moins, et mieux vaut pour les criminels ne pas se trouver sur leur route.

21:10 Épisode 1x01 Mort d'une poucave

Hannibal reçoit un appel à l'aide énigmatique d'un certain Tom, visiblement en danger dans une cité sensible. Il sollicite aussitôt sa fille, qui n’est autre que la capitaine Annabelle Pennac, d’après lui seule à même de résoudre cette affaire. Mais lorsqu'elle arrive sur place, il est trop tard. Ils retrouvent Tom décédé sur le toit d'un immeuble. L’enquêtrice s’interroge sur les raisons pour lesquelles son père connaît le jeune homme. Face au manque d'effectifs, ce dernier parvient à se joindre à l'enquête. Mais Annabelle supporte mal l'ingérence de ce père envahissant.

22:00 Épisode 1x02 Mort d'un innocent



Le corps sans vie d'une médiatrice de la justice gît au fond du vide sanitaire d'une résidence en construction. Rapidement Annabelle découvre les détails de la mission de la victime : résoudre un litige de voisinage opposant deux pavillons du quartier. Au cœur de cette querelle se trouve un coupable bien particulier répondant au nom de "Charles" – un coq au charme enjôleur. Annabelle se voit contrainte de consacrer un temps considérable à l'observation des habitants de ce quartier, accompagnée de son inséparable collègue Hannibal, que le commissaire Ayed lui impose désormais dans toutes ses enquêtes.