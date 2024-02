"Association criminelle" : mini-série inédite à suivre sur France 3 à partir du dimanche 18 février 2024

Dimanche 18 février 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de découvrir les deux premiers épisodes de "Association criminelle", une mini-série inédite.

L'histoire de la série

Suite à un raid de routine mené en Irlande par le Bureau des Affaires criminelles, qui a permis de mettre en lumière un trafic de diamants bruts lié à un attentat à la bombe en Belgique, le lieutenant Emer Berry se retrouve à collaborer avec l’inspecteur principal Christian De Jong et son unité antiterroriste.

S’ensuit une course contre la montre entre la Belgique et l’Irlande pour démêler les fils d’un complot d’envergure impliquant trafiquants de drogues, receleurs et leaders politiques…

21:10 Épisode 1

En Irlande, le Bureau des Affaires criminelles met la main sur un trafic de diamants bruts. En enquêtant, ils découvrent que cette affaire est liée à un attentat à la bombe ayant eu lieu dans la ville d’Anvers, en Belgique. Le lieutenant Emer Berry se retrouve donc à collaborer avec l’inspecteur principal Christian De Jong et son unité antiterroriste. Suite à la découverte du corps d’une femme, Sana Retz, son employeuse, Bibi Melnick, se retrouve au cœur de l’enquête.

22:00 Épisode 2

Malgré les efforts d’Emer et son équipe, les assassins de Darren Reid parviennent à s’enfuir. De son côté, Christian apprend qu’il y a une autre bombe à intercepter à Anvers. Le beau-père de Bibi Melnick, un puissant milliardaire, lui vient en aide pour essayer de redorer son blason, mais Bibi reçoit malgré tout des menaces de mort. Elle découvre également que son frère, Fionn Brannigan, est lié à toute cette affaire.