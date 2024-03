"Easttown" avec Kate Winslet : les 3 premiers épisodes diffusés sur M6 mardi 5 mars 2024

Mardi 5 mars 2024 à 21:10, M6 diffusera les trois premiers épisodes de "Easttown", une mini-série américaine inédite en 7 épisodes avec Kate Winslet, Julianne Nicholson et Evan Peters.

Une intrigue implacable

À Easttown, une petite ville de Pennsylvanie, une détective respectée “Mare” Sheehan (Kate Winslet) enquête sur un meurtre local sordide tout en jonglant avec sa vie personnelle qui s’effondre rapidement autour d’elle. Elle fut au lycée une héroïne locale grâce à un tir de basket mémorable. Aujourd’hui, meurtrie par des tragédies personnelles, sa vie a pris un tournant inattendu, elle est la seule enquêtrice dans une brigade de police qui passe la plupart de son temps à traiter des infractions liées à la drogue.

Elle porte en parallèle le poids de la perte de son fils et tente de gérer les responsabilités d’une famille bien remplie, incluant sa mère, sa fille et son petitfils. Pour compliquer davantage les choses, son ex-mari vit à quelques pas de là, aux côtés de sa nouvelle compagne. Sous la pression croissante, Mare n’a qu’une obsession : faire justice dans une ville où tout le monde est un suspect potentiel.

21:10 Épisode 1 Lady Hawk en personne

Mare Sheehan reprend l'enquête sur la disparition de la jeune Katie un an plus tôt. Tandis que toute sa famille assiste aux fiançailles de son ex-mari Frank, Mare se rend à une fête en son honneur pour l’anniversaire de la victoire de son ancienne équipe de basket, et rencontre Richard, un professeur et écrivain. Le lendemain, le cadavre d’Erin, une adolescente, est découvert dans une crique…

22:10 Épisode 2 Pères

Mare apprend la terrible nouvelle au père d’Erin, qui a du mal à contenir sa colère contre l’ex petit ami de sa fille, Dylan. Une vidéo fait surface où Brianna, la nouvelle petite amie de Dylan, s’en prend à Erin, ce qui pousse Mare à l’arrêter publiquement. Lorsque Colin Zabel, un inspecteur du comté, est appelé en renfort sur cette enquête et la disparition de Katie, Mare lui réserve un accueil glacial.

23:20 Épisode 3 Enter number two

Kenny veut régler son compte à Dylan, persuadé qu'il est le meurtrier. Mais Jess, la meilleure amie d’Erin, livre un secret : Dylan ne serait pas le père l’enfant d’Erin, mais Frank. Mare recueille alors des échantillons d’ADN pour des tests de paternité. Elle commet par ailleurs une faute en tentant d’empêcher Carrie d’obtenir la garde de son fils et se retrouve mise à pied...

Les 4 derniers épisodes seront diffusés sur M6 mardi 12 mars 2024 à partir de 21:10.