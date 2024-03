"You & Me" : mini-série inédite diffusée sur ARTE ce jeudi 7 mars 2024

Le retour à la vie et à la joie d’un jeune père veuf en banlieue de Londres. Une série britannique délicate et lumineuse, portée par un attachant trio d’acteurs à voir sur ARTE jeudi 7 mars 2024 à partir de 20:55.

Si l’on tombe amoureux sans crier gare, le chemin pour dépasser un deuil est autrement plus ardu.

La série lumineuse de Jamie Davis le prouve avec douceur, grâce à son montage alterné entre deux temporalités, d'un côté l’idylle entre Ben et Jess, de l'autre la possibilité d’un retour à la vie semé d’embûches et de rechutes, grâce à Emma, elle aussi écorchée vive.

Produite par Russell T Davies, auteur britannique révéré pour ses séries Queer as Folk ou Doctor Who, et mentor de Jamie Davis, You & Me se distingue par son excellent casting : Harry Lawtey, découvert grâce au succès de la série HBO Industry, émeut en père veuf à la croisée des chemins, ramené vers la lumière par une autre naufragée, Jessica Barden, l’adolescente tapageuse du Tamara Drewe de Stephen Frears.

Une comédie romantique aux vertus cicatrisantes qui fait sien le vieux dicton : ''This too shall pass.'' (''Ceci aussi passera.'').

20:55 Épisode 1 Notre vie d'avant

Courant à perdre haleine derrière un bus, Ben et Jess ont un coup de foudre l’un pour l’autre. Peu à peu, l’idylle se mue en relation sérieuse : le couple s'installe ensemble et, après deux ans de bonheur, Jess accouche de jumeaux. Mais à la sortie de l’hôpital, la mère et les enfants sont victimes d’un accident de la circulation. Jess n’en réchappe pas, laissant Ben seul, avec à sa charge les deux nouveau-nés. Retour dans le présent : rongé par le deuil, le jeune veuf voit sa mère emménager à ses côtés pour l’aider.

21:20 Épisode 2 Ce qui est injuste

À l’enterrement de Jess, son père, fou de chagrin, provoque un esclandre. Peu après, la mère de Ben le force à sortir pour sociabiliser avec un ami. Ce dernier le pousse à tenter une aventure d’un soir, mais Ben ne réussit pas à dépasser le souvenir de sa relation avec Jess. Ses enfants reviennent justement de l’école avec de lourdes questions sur la vie après la mort. Dee, la rédactrice en chef de Ben, lui commande la première interview d’une jeune actrice, Emma, dont le seul-en-scène est très attendu.

21:45 Épisode 3 Qui est Emma ?

Après une séance de questions-réponses en public, Ben et Emma se rapprochent. L’actrice aussi semble marquée par un deuil. Au parc, Emma rencontre les enfants du journaliste. Alors qu’une relation se développe entre les deux écorchés, Emma cherche à s’ouvrir à Ben sur le sombre passé qui la hante. Mais, incapable de concilier son statut de père et l’idée d’une nouvelle relation amoureuse, Ben décide d’y mettre un terme.

22:15 Épisode 4 Quelqu'un d'exceptionnel

Ben emmène ses enfants chez leurs grands-parents et se remémore des instants précieux passés sur place, avec Jess. Dans la chambre de cette dernière, il découvre des Polaroid d’elle aux côtés d’un autre homme. Emma, elle, lutte contre les souvenirs de sa sœur Joey. Elle se souvient notamment de sa rencontre lors d’une fête avec Harry, un ami de Joey qui lui a fait forte impression. Dans le présent, Dee, la rédactrice en chef de Ben, lui propose de l’accompagner à la première de la pièce d’Emma. De son côté, cette dernière retrouve Harry, de retour de voyage à New York.

22:35 Épisode 5 Le bon choix

Ben parcourt le téléphone de Jess à la recherche de réponses. Jess l’a-t-elle trompé ? De son côté, Emma prépare son mariage avec Harry, aidée par ses parents. À l’occasion d’un événement privé où ils sont tous deux invités, Emma révèle à Ben sa relation et son mariage proche. Au parc le lendemain, Emma croise la mère de Ben qui s’ouvre à elle à propos de son fils. Toujours taraudé par le passé de Jess, Ben décide d’organiser une rencontre avec l’homme qu’il suspecte être son ancien amant. Le jour du mariage d’Emma, celle-ci est prise de doutes…

23:05 Épisode 6 La fin de l'histoire

Le malentendu a été dissipé entre Ben et l’homme qui correspondait avec Jess. Ses enfants lui lisent une carte pleine de tendresse que leur mère lui avait adressé. La mère de Ben décide de prendre les choses en main et rabroue son fils : s’il veut le bonheur, il n’a qu’à tendre la main. Mais de son côté, Emma vient de dire oui… Se remémorant les derniers instants de Joey, qui lui fait promettre d’être heureuse par tous les moyens, aussi ardue la tâche puisse-t-elle être, elle décide de faire marche arrière. Ben finalise le texte qu’il a écrit à propos de Jess et de sa vie sans elle, et le remet à Dee, sa rédactrice en chef. Sur le chemin du retour, il est saisi d’une épiphanie amoureuse.