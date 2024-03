"Face à face" : la saison 2 diffusée sur France 3 à partir du mardi 2 avril 2024

La série "Face à face" avec Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James revient sur France 3 le 2 avril prochain dans une saison 2 inédite.

Après la saison 1 qui avait réuni en moyenne 4,2 millions de téléspectateurs, la série "Face à face" revient pour une deuxième saison inédite dans laquelle les deux sœurs, l'une flic, l'autre juge d'instruction, seront plus que jamais dans la tourmente et devront faire front.

Ce sera sans compter l'arrivée de la mère de Vanessa, incarnée par Marianne James, qui tient dans cette série son premier rôle récurrent.

La saison 2 en quelques lignes...

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, travaillent ensemble et ne sont d’accord sur rien ! Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Seul point commun : leur père.

Alors que Vanessa doit gérer l’arrivée du nouveau commissaire, Elias Sarahoui, à la tête du SRPJ de Strasbourg, et se lance sur la trace du troublant et séduisant Zacharie Berg, Justine accepte de donner des cours à la fac en plus de son poste de magistrat. Mais quand la mère de Vanessa, la trépidante Agnès, s’incruste dans la maison de famille, rien ne va plus.

Collègues malgré elles et sœurs malgré tout, Justine et Vanessa mènent leurs enquêtes et leur vie face à face.

Cette seconde saison se compose de 10 épisodes. Les deux premiers seront diffusés mardi 2 avril 2024.

21:10 Épisode 2x01 Un cri dans la nuit

Au lendemain de sa première exposition aux Arts décoratifs de Strasbourg, le corps d’une artiste, étoile montante de la scène artistique alsacienne, est retrouvé sans vie. L’enquête remonte jusqu’à un salarié de la Fondation qui a signalé un réseau de blanchiment d’argent impliquant notamment les œuvres de l’artiste. Le lanceur d’alerte est bientôt victime d’une vaste campagne de harcèlement en ligne, suite à un impair de Vanessa qui a rendu publique son identité. Peut-on vraiment protéger ces justiciers du quotidien quand le monde virtuel semble échapper à toute législation ?

En guests : Dembo Camilo / Guillaume Carcaud.

22:00 Épisode 2x02 Entraide

Une journaliste et blogueuse franco-allemande venue couvrir les 500 Nocturnes (célèbre course automobile alsacienne) est découverte assassinée au milieu du pont qui enjambe le Rhin. Justine se retrouve obligée de faire équipe avec une juge allemande qui oriente l’enquête dans une direction qui ne lui plaît pas du tout. Intriguée par l’obsession de la juge allemande pour cette affaire, la juge française finit par « enquêter » sur cette dernière - jusqu’à découvrir son secret…

En guest : Stéphane Blancafort.