"Alex Hugo" : 2 épisodes à revoir sur France 3 mardi 19 mars 2024 à partir de 21:10

Mardi 19 mars 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de la série "Alex Hugo" avec Samuel Le Bihan.

Ancien grand flic marseillais, Alex Hugo, surnommé « La Tendresse », a choisi de quitter la ville et une violence qu'il ne supportait plus pour s'isoler dans les montagnes, poussé par son besoin de liberté.

Il occupe désormais un poste dans une police rurale et jouit d'une tranquillité à laquelle il était jusque-là peu habitué...

21:10 Épisode 7x04 La fille de l'hiver



L’hiver a été particulièrement rigoureux à Lusagne, au point qu’une avalanche menace de s’abattre sur le village. Alors que les hommes de la rurale ont évacué tous les habitants, et qu’ils s’apprêtent eux-mêmes à rejoindre la vallée, Alex découvre une jeune femme qui se cache dans un chalet. Terrorisée, elle explique qu’elle est un témoin gênant que des tueurs veulent éliminer.

Au même moment, trois motoneiges conduites par des hommes lourdement armés approchent du village. Coupés du monde, dans l’impossibilité d’appeler du renfort, les hommes de la rurale vont devoir faire face. Mais s’ils n’ont pas l’avantage du nombre, ils ont l’avantage du terrain qu’ils connaissent mieux que personne.

Après avoir fui Lusagne in extremis et échappé aux tueurs, Alex, Angelo, Leblanc et la fille de l’hiver trouvent refuge dans une vieille abbaye endormie. Ils croient l’endroit désert, mais un homme y habite à l’année, un moine qui semble voir l’arrivée de ces flics traqués comme un signe du ciel…

22:40 Épisode 3x03 L'homme perdu



L’automne est en train de prendre ses quartiers à Lusagne, la montagne s’est parée de belles couleurs chaudes et la température commence à chuter.

Habillé d’une parka, Alex grimpe en direction de la haute montagne et des neiges éternelles. Alors qu’il progresse en altitude et s’engage dans un couloir, Alex entend le souffle d’une explosion. Il a à peine le temps de lever la tête qu’un éboulis de glace, de neige et de rochers l’ensevelit. Blessé, inconscient, il est sauvé par un mystérieux inconnu.

Dans la vallée, les recherches s’organisent en vain. On ne retrouve que son sac. La mort dans l’âme, le village doit se rendre à l’évidence, Alex a été emporté...