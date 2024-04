"Capitaine Marleau" : deux épisodes à revoir sur France 2 vendredi 5 avril 2024 avec Corinne Masiero

Vendredi 5 avril 2024 à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir deux épisodes de "Capitaine Marleau" avec Corinne Masiero.

Sous des manières caricaturales et des airs sarcastiques, Marleau fait preuve de redoutables capacités de déduction qui lui permettent de résoudre les enquêtes qui lui sont confiées.

Elle guette ses proies, les piste et les surprend à l’improviste : ses traques s'organisent, dans chaque épisode, autour d'une personne suspecte...

21:10 Épisode 4x09 Héros malgré lui

Meurtre dans une scierie vosgienne.

Marleau pressent que ce drame est lié au retour de Serge Duprat, cousin de la victime, qui vient d'hériter de la scierie, après un exil de vingt ans en Guyane. Pourquoi a-t-il décidé de s’y investir alors qu’il a passé sa vie à fuir ce lieu ?

Plus Marleau avance, plus elle se heurte à Serge et à sa mère, qui lui mettent méticuleusement des bâtons dans les roues. Quel secret protègent-ils ? Il y a fort à parier que la victime l’avait découvert.

Épisode avec Éric Elmosnino et Déborah François en guests.

22:50 Épisode 3x02 Grand huit



Un employé d'un parc d'attractions est assassiné, l’occasion pour Marleau de plonger dans un univers qui la ramène en enfance.

Face à la gendarme se dressent Lucie et Antoine, les propriétaires du parc, couple aussi solaire que mystérieux. La victime avait un fils adolescent. Alors que le couple envisage d’adopter l’orphelin, Marleau découvre qu’un mystérieux individu s’est récemment livré à de bien étranges sabotages, et que ce cadre enchanteur a déjà été le théâtre d’un drame.

L’amour qui unit Lucie et Antoine résistera-t-il aux révélations de l’enquête ?

Épisode avec avec JoeyStarr et Marina Hands en guests.