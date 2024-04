"37 secondes" : une mini-série adaptée de l'affaire du Bugaled Breizh en tournage pour ARTE dans le Finistère

ARTE annonce le tournage de "37 secondes", une mini-série de 6 épisodes librement inspirée de l’affaire du Bugaled Breizh, avec Nina Meurisse et Mathieu Demy.

En référence à la vitesse à laquelle ce chalutier breton a brusquement sombré au large des côtes britanniques il y a vingt ans, "37 secondes" revient sur le mystère non résolu de ce naufrage.

Créée par Anne Landois et Sophie Kovess-Brun et réalisée par Laure de Butler, cette série portée par Nina Meurisse et Mathieu Demy nous plonge au cœur de la communauté des marins-pêcheurs et suit leur long combat pour la vérité.

L'histoire en quelques lignes...

Le 15 janvier 2004, le Bugaled Breizh coule brutalement au large des côtes anglaises, provoquant la mort des cinq marins français à son bord. Ce jour-là, des exercices de L’OTAN se préparaient dans cette zone maritime... Le naufrage, aussi soudain qu’inexpliqué, provoque une onde de choc au sein des familles des victimes.

Face à une mécanique judiciaire qui leur échappe et au sentiment que les institutions taisent les raisons du naufrage, Marie, la belle-sœur d’une des victimes, va devenir leur porte-parole et engager la communauté des marins dans une longue quête pour la vérité. Sa rencontre avec l’avocat des familles l’entraînera dans les eaux troubles de l’instruction où plane l’ombre récurrente d’un sous-marin et bouleversera sa vie à tout jamais.

Le tournage a débuté fin février et se déroule jusqu'au 30 mai 2024 en bretagne, dans le Finistère.