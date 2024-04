"Face à face" saison 2 : les épisodes 3 & 4 diffusés sur France 3 mardi 9 avril 2024

Mardi 9 avril 2024 à 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de la 2ème saison inédite de la série "Face à face" avec Claire Borotra, Constance Gay et Marianne James.

La saison 2 en quelques lignes...

Justine Rameau, juge d’instruction, et Vanessa Tancelin, commandante du SRPJ de Strasbourg, travaillent ensemble et ne sont d’accord sur rien ! Méthodes, caractère, objectifs : tout les oppose. Seul point commun : leur père.

Alors que Vanessa doit gérer l’arrivée du nouveau commissaire, Elias Sarahoui, à la tête du SRPJ de Strasbourg, et se lance sur la trace du troublant et séduisant Zacharie Berg, Justine accepte de donner des cours à la fac en plus de son poste de magistrat. Mais quand la mère de Vanessa, la trépidante Agnès, s’incruste dans la maison de famille, rien ne va plus.

Collègues malgré elles et sœurs malgré tout, Justine et Vanessa mènent leurs enquêtes et leur vie face à face.

21:10 Épisode 2x03 Survivre

En attendant le traitement de son dossier par l’Aide Sociale à l’Enfance suite au décès de sa mère, une enfant de dix ans est kidnappée. Le père, devenu depuis son deuil une personnalité à tendance paranoïaque et complotiste, conteste le droit de garde de la famille d’accueil. La preuve du kidnapping, un échantillon d’instructions vocales donné par un utilisateur anonyme à son smartphone et collecté par une firme technologique, accentue sa psychose. L'homme est rapidement suspecté par Vanessa. Alors que l’enquête progresse et que l’étau se resserre sur le père, le procureur informe Justine que la seule preuve dont elle dispose pour l’arrêter n’est pas recevable…

En guest : Vincent Desagnat.

22:00 Épisode 2x04 Mala vida



Témoin d’un cambriolage, un homme est laissé pour mort avec pour seul indice sur place un vieux sac de sport qui appartenait à… Justine trente ans plus tôt. Un véritable fantôme du passé surgit face à la juge lorsque l’enquête la conduit à Mikhaïl, le frère de son amour de jeunesse, mort d’une rixe en prison. Vanessa ne reconnaît pas sa sœur, qui culpabilise quant au destin du jeune Mika. Et si en accordant le bénéfice du doute à celui-ci, Justine n’était pas en train de se voiler la face et de tenter de sauver son passé ?

En guest : Grégoire Bonnet.