"Machine" : mini-série inédite avec Margot Bancilhon et JoeyStarr diffusée sur ARTE jeudi 11 avril 2024

Jeudi 11 avril 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera les trois premiers épisodes de "Machine", une mini-série inédite avec Margot Bancilhon, JoeyStarr et Guillaume Labbé.

Créée par Thomas Bidegain (Soudain seuls) et Fred Grivois (La résistance de l’air, L’intervention), réalisée par ce dernier avec une jubilation communicative, "Machine" apparaît comme un ovni.

À travers la rencontre entre "Machine" et JP se joue en effet une alliance improbable : celle du kung-fu et de la lutte communiste. Si on ajoute au cocktail une dose d’humour décalé et une BO survitaminée (Anastacia, K. Maro, Menelik…), on obtient une série explosive où se croisent, pêle-mêle, des syndicalistes bornés, un influenceur complotiste, un businessman sentimental, un ancien barbouze ou un militaire à la psychologie fragile…

Entre pop culture et conscience sociale, "Machine" avance sur un fil, et fait mouche – à l’instar de son héroïne. Dans ce rôle très physique, Margot Bancilhon, qui a exécuté la plupart des cascades elle-même, impressionne. En quête de sens, à la fois implacable et tourmentée, cette mystérieuse femme sans nom trouve son salut dans l’amitié qu’elle noue avec l’attachant JP (JoeyStarr, impeccable), lui-même sauvé par la lecture de Marx et la pratique du vélo. Comment renverser l’équilibre entre les faibles et les puissants ? Ici, la réponse est claire : à coups de poing !

20:55 Épisode 1

Activement recherchée par les services secrets de l’armée, une jeune marginale revient incognito dans sa ville natale. Elle espère se réfugier chez sa grand-mère, mais découvre que celle-ci est décédée durant son absence. Elle décide pourtant de rester dans l’appartement de la défunte, et trouve du travail dans une usine d’électroménager. Récemment rachetée par un industriel coréen, l’entreprise se trouve en pleine tourmente. La jeune femme y fait la connaissance d’un ouvrier fort en gueule, JP, ancien toxicomane adepte de Karl Marx, qui lui donne un surnom : "Machine". À la faveur de la révolte qui gronde dans l’usine, la nouvelle recrue dévoile de surprenantes aptitudes en matière de combat…

21:45 Épisode 2

Machine est assaillie par les souvenirs d’un passé violent. JP tente de la faire parler mais il se heurte à son silence. À l’usine, les ouvriers se mettent en grève pour protester contre la mainmise du Coréen Kwandai, qui envoie son fils sur place pour tirer la situation au clair. L’homme rencontre une préfète qui se veut rassurante : l’État français, par l’intermédiaire d’un "facilitateur", va prendre les choses en main.

22:35 Épisode 3

Le soldat Benoît poursuit son enquête solitaire sur Corinne Levasseur, mû par un désir fébrile de vengeance. Un nouveau chapitre s’ouvre à l’usine Kwandai après le suicide de son PDG français : face aux délégués syndicaux, JP défend le principe marxiste de l’autogestion mais il est minoritaire. Machine entreprend de l’aider en organisant la prise du pouvoir par les ouvriers. L’opération n’est pas du goût de Robert, le facilitateur, qui se renseigne sur le passé de JP…

Les trois derniers épisodes seront diffusés jeudi 18 avril 2024 à partir de 20:55 sur ARTE.