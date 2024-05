Aurore : mini-série de Laetitia Masson à revoir sur ARTE jeudi 9 mai 2024 (vidéo)

Jeudi 9 mai 2024 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de voir ou de revoir "Aurore", une mini-série en 3 épisodes réalisée par Laetitia Masson avec Élodie Bouchez et Lolita Chammah.

Deux enfants sur une scène de crime. L'une est coupable, l'autre est témoin. Des années plus tard, leurs chemins se croisent à nouveau…

Superbement mise en scène par Laetitia Masson, la confrontation de deux actrices lumineuses, Élodie Bouchez et Lolita Chammah.

Enfances brisées

Malmenée par une mère infantile, qui se donne aux hommes pour boucler ses fins de mois, Aurore aurait aimé, comme tant de filles de son âge, rêver d'une vie de princesse. Mais cette belle au bois dormant qu'un prince viendra peut-être réveiller a commis un crime irréparable.

L'enfance de Maya aussi a été saccagée : après avoir grandi dans une famille brisée par la mort de son frère, elle voudrait comprendre et même crier vengeance.

En suivant le parcours douloureux de ses deux héroïnes, l'une se voyant en l'autre comme dans un miroir déformé, Laetitia Masson explore les versants noirs de la violence propre à l'enfance : comment ne pas la subir et l'imposer, comment la réfréner et la dire ? En retraçant l'histoire au long cours de ces destins fracassés, elle nous rend témoins aussi des instants fragiles où la confiance s'éveille et les cœurs s'ouvrent.

20:55 Épisode 1 L'enfance

Aurore, 10 ans, vit seule avec sa mère. Souvent, elle s'échappe vers les marais alentour pour faire les quatre cents coups avec son ami Chris. Un soir, Aurore rejoint ce dernier dans l'aire de jeux de leur cité. Ils y croisent deux enfants, Paulo, 4 ans, et sa petite sœur Maya, qui s'amusent dans le bac à sable en grignotant des gâteaux. Affamée, Aurore réclame à manger à Paulo, qui refuse. Entraînant le gamin jusqu'à une friche industrielle, elle tente de lui prendre un biscuit de force. Ils échangent des coups, la colère monte. Aurore ne se maîtrise plus et tue accidentellement Paulo.

21:50 Épisode 2 Les fantômes



Des années après avoir purgé sa peine, Aurore s'est construit une nouvelle existence. Sous un autre nom, elle vit désormais seule avec sa fille, Rose, dans un petit appartement. Cuisinière dans un restaurant, elle se consacre à son enfant. Un matin, à la sortie de l'école, elle est interpellée par un reporter qui affirme connaître sa véritable identité et souhaite écrire un article sur elle. Peu après, Maya, la petite sœur de Paulo, découvre la photo d'Aurore dans le journal.

22:50 Épisode 3 Requiem



Après avoir perdu son emploi, Aurore a quitté la ville et s’est réfugiée chez Léonard, le seul homme qui ait su l’accepter. Tout à sa soif de vengeance, Maya, qui est parvenue à retrouver sa trace, l'approche en se faisant passer pour une écrivaine. Malgré les mises en garde de Léonard, Aurore accepte de rencontrer cette inconnue qui prétend s'appeler Joséphine et déclare vouloir écrire un livre sur son histoire. Alors qu'une relation de confiance commence à s'établir entre les deux jeunes femmes, Aurore lui confie Rose pour rejoindre sa mère, qui l'a appelée au secours. En son absence, Maya s’enfuit avec la petite…