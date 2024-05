La mini-série inédite "Little Bird" diffusée sur ARTE jeudi 23 mai 2024 (vidéo)

Jeudi 23 mai 2024 à partir de 20:55, ARTE vous proposera de découvrir les 6 épisodes de la mini-série "Little Bird" qui a obtenu en 2023 le Prix du Publicau Festival Séries Mania.

Arrachée à ses parents dans les années 1960, une jeune Amérindienne part sur les traces de son passé…

Portée par un casting épatant, cette série explore le traumatisme des communautés autochtones, victimes d’un génocide culturel longtemps passé sous silence.

Une fresque saisissante

Qu’advient-il de la mémoire, du lien fondamental que l’on entretient avec ses parents, quand on en est privé à l’âge où se forment justement les premiers souvenirs ?

En s’emparant de l’histoire, méconnue en France, de la "rafle des années 1960" au Canada – une politique gouvernementale qui conduisit au rapt de plus de 20 000 enfants des communautés des Premières Nations, métisses et inuites, dans le but de les assimiler à la culture dominante –, Jennifer Podemski vient combler une béance du paysage audiovisuel. Cette showrunneuse canadienne, anichinabée par sa mère et juive par son père, soit un profil très similaire à celui d’Esther, héroïne de cette minisérie, a peuplé sa fresque d’une équipe technique et d’un casting d’ascendance autochtone, directement concernés par les faits.

En rendant leur place à ces populations persécutées, Little Bird trouve une justesse d’interprétation remarquable et un pouvoir d’immersion rare, où deux époques – la fin des années 1960 et le milieu des années 1980, période à laquelle Esther entreprend ses recherches sur ses origines – se répondent de manière saisissante. Une quête d’identité et un travail de mémoire à la portée universelle.

20:55 Épisode 1

En 1968, Bezhig Little Bird, fillette amérindienne de 5 ans, ainsi que deux de ses frères et sœurs sont arrachés à leur famille par les services de protection de l’enfance sur la réserve de Long Pine, au Canada, puis placés à l’adoption. Seul leur grand frère, parti à la chasse avec son père, échappe à cet enlèvement. Désormais âgée d’une vingtaine d’années, Bezhig, renommée Esther Rosemblum par sa famille adoptive, vit à Montréal, prépare le barreau et se trouve sur le point de se marier. Le racisme larvé dont elle fait l’objet génère toutefois en elle un profond malaise, qui la pousse à partir en quête de réponses sur ses origines...

21:40 Épisode 2

Dans le bureau de sa mère, Esther retrouve les documents liés à son adoption ainsi qu’une coupure de journal où figure une photo d’elle enfant et une carte de visite. Alors que des bribes de souvenirs lui reviennent progressivement, on suit, en flashback, la lutte que mena Patti Little Bird, sa mère biologique, pour récupérer ses enfants à la fin des années 1960. Arrivée à Regina, dans la région du Saskatchewan, Esther tente d’accéder à son dossier mais l’accès lui en est refusé, en vertu des lois encore en vigueur au Canada.

22:30 Épisode 3

Patti Little Bird est confrontée, sans aucune possibilité de s’exprimer, à la décision de justice qui la sépare définitivement de ses enfants, tandis que son époux agonise à l’hôpital à la suite de violences policières. En 1985, Esther est lancée sur les traces de sa petite sœur Dora, dont elle peine à reconstituer la trajectoire. L’une des employées des services de protection de l’enfance, qui a participé, dans les années 1960, au retrait des enfants Little Bird à leur famille, lui transmet des informations sur la région où elle est née.

23:10 Épisode 4

Après avoir retrouvé sa sœur Dora, Esther se rapproche de la réserve où elle a passé les premières années de sa vie. Ses recherches la mènent jusqu’à son frère Leo, seul membre de la fratrie à ne pas avoir été placé à l’adoption. Elle retrouve également sa tante et son grand-père mais s’interroge sur ce qu’ont vécu ses parents. De retour à Montréal pour un rendez-vous avec le rabbin, la jeune femme met sa mère adoptive face à ses découvertes et à l’affreuse réalité des enlèvements de masse chez les populations autochtones.

00:00 Épisode 5

Après une confrontation très douloureuse avec sa mère adoptive, Esther quitte à nouveau Montréal et part à la recherche de Niizh, son frère jumeau, adopté par une famille américaine du Dakota du Nord. Les conditions de vie qu’elle découvre sur place la plongent dans une profonde détresse mais, apprenant que son frère a suivi une carrière de musicien, elle entreprend de retrouver sa trace. Il donne justement un concert non loin de la réserve où ils ont tous deux grandi.

00:45 Épisode 6

Après la tragédie qui a suivi les retrouvailles avec son frère jumeau, Esther perd pied. Golda, sa mère adoptive, la rejoint à Lone Pine pour lui apporter son soutien et faire connaissance avec sa famille biologique. En plein deuil, Esther se reconnecte avec les rites de ses ancêtres et se questionne sur la suite à donner à sa vie, désormais partagée entre deux familles et deux territoires. Alors que les Little Bird sont réunis pour les funérailles de Niizh, un invité surprise fait irruption.