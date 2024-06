Tropiques criminels - Petite Anse, épisode inédit sur France 2 vendredi 7 juin 2024

Vendredi 7 juin 2024 à 21:10, France 2 vous proposera de découvrir le dernier épisode inédit de la 5ème saison de "Tropiques criminels" avec Sonia Rolland et Béatrice de La Boulaye.

La saison 5 en quelques lignes...

Après avoir échappé de peu à la mort, Gaëlle a coupé les ponts avec la police et s’est installée dans une communauté post-hippie à l’écart du monde. Mais un danger qui pèse sur Thaïs va la convaincre de retourner à la vie sociale et de reprendre son job de flic.

De son côté, Melissa renoue avec sa grand-mère Clarisse dans le cadre d’une enquête. Pour cette dernière, les problèmes de Melissa viennent du fait qu’elle s’est déconnectée de son passé, de son histoire et de la Martinique. Melissa va donc renouer avec sa culture et son île. Et surtout se réconcilier avec elle-même pour parvenir enfin à faire le deuil de sa mère qui s’est suicidée quand elle était enfant.

Épisode 5x08 Petite Anse



Marcelin Bellerose, un chanteur de 29 ans, aux portes du succès, est retrouvé mort par Anicet, son père adoptif, près de son bateau de pêche.

Mélissa et Gaëlle interrogent son entourage, de sa compagne Louison, également chanteuse, aux propriétaires du Coco Café, à Trois-Rivières, où se produisait régulièrement la victime. Selon elles, le meurtre est probablement lié au passé de l’artiste.

Migrant haïtien, Marcelin fut le seul survivant d’un naufrage il y a 15 ans. Il venait de retrouver les traces du passeur responsable de la mort de sa famille en mer.