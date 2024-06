"Pour Marnie" : mini-série sur la question de la fin de vie d'une jeune fille diffusée sur France 2 le 17 juin 2024

À découvrir sur France 2 lundi 17 juin 2024 à 21:10, "Pour Marnie", une mini-série inédite profondément émouvante qui aborde la question de la fin de vie d'une jeune fille qui est dans le coma et dont le cerveau est endommagé par les conséquences de sa forme rare de dystrophie musculaire.

Écrite par le scénariste à succès Jack Thorne, la fiction expose parfaitement la situation des familles qui, plongées dans un tourment, doivent faire face au débat entre science et éthique.

À travers la diffusion de "Pour Marnie" sur ses antennes, le groupe France Télévisions tente d'éclairer et de sensibiliser le grand public sur ces questionnements sociétaux clivants mais importants, qui nous entourent.

L'histoire en quelques lignes...

La série raconte la trajectoire d’une famille touchée par la maladie de la cadette Marnie.

Marnie est une enfant adorable qui aime la vie comme personne d’autre ne le pourrait : rayonnante, curieuse et toujours de bonne humeur, sa maladie passe derrière sa personnalité extrêmement attachante. Pourtant, un jour, son cadre clinique s’aggrave au point où les médecins n’ont plus aucun espoir de la sauver.

Contrariée par le positionnement de l’hôpital, sa mère va se battre pour la maintenir en vie, tandis que son père hésite et sa sœur essaie de trouver sa place au sein du foyer familial.

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 58 minutes qui seront diffusés à la suite à partir de 21:10.

Épisode 1

Marnie, 13 ans, est atteinte d’une forme rare de dystrophie musculaire. Ses parents, Nicci et Andrew, décident exceptionnellement de partir quelques jours pour souffler un peu, mais à leur retour, Marnie fait une poussée de fièvre qui entraîne une énième hospitalisation. Son état se détériore rapidement et ses médecins émettent l’idée qu’il serait dans son intérêt d’arrêter les soins.

Épisode 2

Le conseil d’éthique de l’hôpital soutient la décision d’arrêter les soins pour Marnie. Nicci et Andrew y restant opposés, l’hôpital tente une médiation. Convaincue qu’elle ne remettra jamais en cause la décision du médecin, Nicci refuse d’y participer. Elle est contactée par une association pro-life qui lui promet de se battre pour sauver la vie de Marnie.

Épisode 3

Nicci mène une campagne de presse conséquente pour sensibiliser le public à l’affaire. L’équipe d’avocats au service des Chrétiens pour la Vie veut obtenir des preuves suggérant que les médecins de l’hôpital n’ont pas agi de façon impartiale lors des soins prodigués à Marnie. Un assistant social chargé par le tribunal de défendre les intérêts de Marnie rencontre les membres de la famille.

Épisode 4

Au tribunal, les débats commencent. L’avocat de Nicci se montre particulièrement virulent envers le Dr Woodham, et s’en prend également à Andrew, en évoquant sa consommation excessive d’alcool. Katie est de plus en plus mal à l’aise avec la tournure que prennent les choses. Nicci, de son côté, reprend espoir lorsqu’elle rencontre un médecin prêt à essayer un nouveau traitement pour Marnie.