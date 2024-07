La mini-série inédite "Ouija, un été meurtrier" avec Bruno Solo diffusée sur France 3 à partir du 15 août 2024 (vidéo)

Jeudi 15 août 2024 à 21:10, France 3 débutera la diffusion de "Ouija un été meurtrier", une mini-série inédite en 6 épisodes réalisée par Thomas Bourguignon avec Bruno Solo.

L'histoire en quelques lignes...

Provence, été 82. Des lycéens français et leurs correspondants allemands font une séance de spiritisme.

Peu après, une série d’évènements tragiques s’abat sur le village. Auraient-ils réveillé un esprit maléfique ?

Les jeunes vont se lancer dans une enquête sur l’origine du mal qui frappe leurs familles.

Note d'intention des créateurs Thomas Bourguignon et Jörg Winger

Quand on s’est rencontré la première fois avec Jörg — il avait produit la série Deutschland 83 (International Emmy Awards de la meilleure série en 2016), j’avais produit Baron Noir et réalisé les quatre derniers épisodes de cette série —, on s’est rendu compte qu’on avait tous les deux eu des correspondants quand on était ado. Avec mon correspondant allemand (Thomas), ça avait été la guerre totale. On se faisait les pires crasses ! Jörg, au contraire, s’est fait un ami pour la vie avec son correspondant français . Il y a donc un aspect autobiographique dans OUIJA, UN ÉTÉ MEURTRIER.

Avec OUIJA, UN ÉTÉ MEURTRIER, on voulait explorer les relations franco-allemandes à travers une série ludique, et qui a du fond : une série criminelle et paranormale, qui raconte comment trois générations se retrouvent impliquées dans un drame, à cause d’une tragédie qui s’est produite 40 ans plus tôt.

L’histoire se passe sur deux périodes : 1944 — lors de l’épuration — et pendant la Coupe du monde de foot de 82. A cette époque-là, le sentiment anti-allemand était très fort. On parlait encore des « Boches ». On voyait la France et l’Allemagne comme des ennemis héréditaires. Avec Jörg, on voulait monter que cette haine était une construction et que, de la même manière, l’amitié entre les peuples est également une construction, fragile, et sur laquelle il faut veiller. Dès qu’il y avait un match de foot, la haine des Allemands remontait en flèche. La Coupe du monde de 82 nous a servi à structurer le récit. Un match, un épisode. Chaque match nous rapprochant inéluctablement de la fameuse demi-finale perdue par la France contre l’Allemagne, avec Schumacher brisant la mâchoire de Battiston et les rêves de la génération Platini. Tout le monde se souvient de cette Nuit de Séville, chacun sait où il était ce soir-là, un peu comme le 11 septembre… On peut dire que ça a été la dernière guerre avec l’Allemagne !

Le Ouija est une pratique censée permettre la communication entre les esprits des morts et des vivants. Le nom lui-même vient des mots « oui » en français et « ja » en allemand. On s’est dit que c’était un signe… et un bon medium pour connecter ces deux époques. Plus profondément, le paranormal est pour nous un moyen d’explorer la psyché humaine. On s’est beaucoup inspiré de la psycho-généalogie pour cette série.

Même si les gens sont rationnels, le paranormal et le spiritisme continuent de nous fasciner et de nous faire peur. D’ailleurs, l’équipe de tournage était de plus en plus inquiète au fur et à mesure qu’on s’approchait du moment de filmer cette fameuse séquence de Ouija. Et ils avaient raison… La maison en ruine dans laquelle on a tourné s’est en partie effondrée pendant le tournage de cette scène ! Heureusement personne n’a été blessé, mais nous avons dû finir le tournage sur un autre décor. On ne joue pas impunément avec les forces obscures… comme les héros de notre histoire vont le découvrir… !