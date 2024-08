3 épisodes de "Camping Paradis" à revoir sur TF1 lundi 5 août 2024 à partir de 21:10

Lundi 5 août 2024 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir trois épisodes de la série "Camping Paradis" avec Laurent Ournac.

21:10 Épisode 13x05 Une colo au Paradis

Comme chaque été au camping, Tom reçoit la colonie des Embruns, une sympathique bande d’ados qui se révèle, cette année, particulièrement difficile à gérer.

En effet, entre deux sœurs qui se chamaillent sans arrêt, un petit malin récalcitrant et un rebelle qui s'en prend au vélo de Monsieur Parizot, leur moniteur débutant se laisse vite déborder. Heureusement, Tom est là, ainsi que son équipe exceptionnellement renforcée par une recrue de choc : Stéphanie qui s'avère être très efficace.

Ajoutez à cela, une amie d'Audrey qui rencontre pour la première fois l'homme qu'elle a connu sur une application de dating et la semaine au camping s'annonce une nouvelle fois bien remplie.

23:05 Épisode 12x02 Allumer le camping



En ce matin d’arrivées, les bleus s’inquiètent de l’absence de Tom lorsqu’il arrive guilleret et nonchalant. Il ignore encore que Monsieur Parizot a découvert la raison de son retard : Tom a une nouvelle copine, Stéphanie l’infirmière de la région qui vient régulièrement au camping prodiguer ses soins. Le plus fidèle des campeurs va, malgré lui, révéler cette relation secrète aux bleus qui vont décider de s’amuser un peu avec leur patron bien-aimé…

Ils accueillent toutefois Patrice, Corinne et leur fils, Diego. Après une longue carrière de sosie officiel de Johnny, Patrice a abandonné sa passion et renoncé à son idole, sous la pression de sa famille. Mais sa venue n’a rien d’un hasard : il a l’intention de participer secrètement au plus grand concours de sosies de Johnny qui est organisé dans la région…

De son côté, Jérôme rejoint sa sœur, Mathilde, et son neveu, Marius. Eternel célibataire, il tombe sous le charme de Claire qui, par un concours de circonstances, va le prendre pour le père de Marius. Jérôme se retrouve enfermé dans un quiproquo dont il sera la victime…

00:50 Épisode 13x03 Boxing camping



Patrick Muller, entraîneur de boxe, arrive au camping paradis avec ses trois « poulains » venus concourir pour les détections nationales à Marseille. Il en profite pour proposer une initiation à la boxe aux campeuses et campeurs, pour le plus grand plaisir des bleus. Célibataire et la quarantaine en marche, Patrick n’a jamais pris le temps de se poser dans la vie ailleurs que dans un gymnase ou sur un ring. Enchaînant les crochets et les analyses de combats, il a voué sa vie à son art.

Marie, 16 ans, soi-disant venue réviser ses examens semble s’intéresser de près à Patrick… Tom ne tarde pas à découvrir que ce n’est pas pour l’amour de la discipline mais parce qu’elle est convaincue que Patrick est son père biologique et compte bien le mettre face à ses responsabilités.

Tom apprend une nouvelle inattendue qui risque de bouleverser sa vie...