3 épisodes de "Joséphine, ange gardien" à revoir sur TF1 mardi 7 août 2024 avec Mimie Mathy (vidéo)

Mardi 7 août 2024 à partir de 21:10, TF1 vous proposera de voir ou de revoir 3 épisodes de la série "Joséphine, ange gardien" avec Mimie Mathy.

Joséphine Delamarre est un ange gardien que le ciel envoie sur terre.

Grâce à sa finesse psychologique, à sa capacité de persuasion et à ses pouvoirs magiques, elle parvient à aider les personnes qui rencontrent des problèmes.

21:10 Épisode 20x04 Mon fils de la lune



Joséphine débarque sur la Lune, enfin plus précisément au Musée de l’Espace. Pourtant, pas question de rester en apesanteur : Suzanne, sa cliente, a perdu son fils Théo dans les couloirs, c’est la panique ! Immédiatement, Joséphine l’aide à chercher son petit garçon avant de découvrir qu’il s’agit d'un adolescent de 15 ans, un peu dans la lune. Théo est atteint du syndrome d’Asperger et veut devenir astronaute. Suzanne, qui fait tout pour que son fils ait une vie comme tous les adolescents de son âge, va devoir se battre pour conserver la garde de son fils.

23:00 Épisode 21x01 Les perchés



Virginie est une architecte indépendante qui gère tout à la maison. Pas simple pour cette femme dont le mari au chômage s’évertue à développer un nouveau site et dont la fille joue les Greta Thunberg à la maison… Mais la petite famille va littéralement imploser le jour où Virginie accepte de détruire une partie de la forêt municipale pour obtenir la construction de nouveaux logements publics… Lola, sa fille âgée de 16 ans, va aussitôt occuper la forêt pour empêcher sa destruction : l’opération des Perchés va prendre une telle ampleur que Virginie aura bien du mal à conserver son travail. A moins que Joséphine n’ait une idée pour réconcilier mère et fille dans une même énergie plus… éco-responsable !

00:45 Épisode 20x02 Disparition au lycée



Elèves de terminale au sein du très sélect lycée privé Vendôme, Amel, Maëva et Lou sont convoquées par la police. Leur amie, Flavie, a disparu et les policiers soupçonnent ses trois coéquipières de leur cacher la vérité… Elles doivent pourtant participer à un championnat de relais 4 x 100 mètres toutes les quatre le lendemain. Que cache leur silence ? Joséphine et son stagiaire Ismaël n’ont que 24 heures pour tout découvrir. A moins qu’Ismaël n’ait une autre idée ingénieuse : celle de revenir dans le temps, trois jours auparavant...