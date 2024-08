"Zorro" : les trois premiers épisodes diffusés sur W9 jeudi 15 août 2024

Jeudi 15 août 2024 à 21:10, W9 differa les trois premiers épisodes de la série "Zorro", une adaptation moderne par le réalisateur de "La casa de papel" qui marque le grand retour du héros légendaire.

L'histoire de la série

Los Angeles, Californie, 1834. Après un affrontement héroïque avec les soldats du capitaine Monasterio, Zorro est tué.

La population voit son seul espoir de justice disparaître. Mais Zorro est plus qu’un homme, c’est un symbole, une légende entretenue par la communauté amérindienne.

Un nouveau Zorro doit être désigné par les esprits. Les Dieux portent leur choix sur Don Diego de la Vega, enfant du pays rentré de ses études militaires en Espagne après le meurtre de son père, Alejandro de la Vega, tué le même soir que Zorro. Mais le jeune homme n’a que faire de ces légendes, s’il est revenu à Los Angeles c’est dans un seul but : retrouver les assassins de son père et se venger. est de retour !

Dans une Californie en plein tourment, entre les malversations du pouvoir local et les tensions avec les Indiens, son enquête va le mettre sur la piste d’un complot et le faire plonger dans le monde dangereux d’une mystérieuse société secrète. Comprenant l’importance du rôle du justicier, il accepte alors sa destinée pour devenir celui dont tous les opprimés ont plus que jamais besoin. Mais de nombreux obstacles vont se mettre sur sa route : le capitaine Monasterio, qui veut sa tête, Nah-Lin, jeune Indienne, soeur du défunt Zorro et qui lui dispute le masque, ou encore de puissants oligarques russes. Diego devra appréhender sa double identité et trouver sa place, y compris dans le coeur de Lolita, qu’il avait promis de ne jamais oublier après son départ pour l’Espagne…

Cette série, dont le générique est interprété par Matt Pokora, se compose de 10 épisodes de 52 minutes.

21:10 Épisode 1x01 L'élu