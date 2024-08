La saison 10 de "Candice Renoir" à revoir dans son intégralité mercredi 21 août 2024 sur France 2

Mercredi 21 août à partir de 21:10, France 2 vous proposera de voir ou de revoir les 6 épisodes de la 10ème saison de de la série "Candice Renoir" avec Cécile Bois.

Si l’épisode de la saison 9 se terminait sur un coup de feu, les scénaristes s’étaient bien gardés de révéler l’identité de la victime, qui n’était autre que… Candice !

Nous retrouverons donc la policière plongée dans le coma. Se réveillant comme par magie, elle prendra peu à peu conscience que la vie ne tient qu’à un fil et décidera de savourer chaque instant de son existence. Plus question de perdre du temps ni au travail, ni en amour.

21:10 Épisode 10x01 Un seul être vous manque et tout est dépeuplé

C’était en fait Candice la destinataire mystérieuse d’un des coups de feu de la fin de saison précédente. En blouse médicale rose, elle s’observe avec perplexité, dans un bloc opératoire, mal coiffée, mal fichue et opérée en urgence. Elle encourage les intervenants, mais… ils ne l’entendent pas. Une « sortie de corps » curieusement propice à une résolution d’enquête et une urgence de vivre propice à tout !

22:05 Episode 10x02 Le mal porte le repentir en croupe

Candice, sortie de l’hôpital, est en convalescence. Elle surjoue les malades pour se faire servir comme une princesse par ses enfants qui sont aux petits soins. Son prince charmant et son métier lui manquent mais Candice et Antoine ont plus d’un tour dans leurs besaces respectives pour contourner la loi qu’ils incarnent.

Tandis qu’Antoine assiste à la reconstitution du meurtre d’un assistant familial, découvert huit mois plus tôt dans son potager, le crâne fracassé et le visage en bouillie, Candice suit l’affaire en douce et par Ipad interposé avec une certaine maladresse, mais elle comprend vite que le coupable n’est pas forcément celui qui a avoué. L’occasion pour elle de s’infiltrer de façon cocasse dans l’hôtel de police dont elle est interdite de séjour, tant qu’elle est en arrêt maladie.

23:00 Episode 10x03 On n’est jamais mieux trahi que par les siens

Le corps de Mélanie Meyrieux, la quarantaine, est découvert gisant en contrebas d’une carrière, et ce n’est clairement pas un accident. Un rapport avec l’entreprise de déménagement et de stockage qu’elle gérait avec son mari et son beau-frère, et qui cache peut-être des activités illicites ? Ou une dérive dans le milieu scolaire ? L’enquête va révéler une Mélanie, prototypique du parent intrusif, omniprésent et insupportable.

La sagacité de notre héroïne est mise à rude épreuve, mais un cours de conduite peut s’avérer dans le regard de Candice plus efficace qu’un ADN.

23:50 Episode 10x04 Tout ce qui brille n’est pas d’or

Zoé Sénéchal, 15 ans, vient encore de fuguer et cette fois cela fait plus d’une semaine qu’elle est partie... Prostitution adolescente, vrais et faux proxénètes, sirènes de la téléréalité, que de dangers pour ceux que tout ce qui brille impressionne, et donc que d’urgence pour Candice ! Elle qui doit aussi négocier un énorme malentendu avec Antoine, et une cérémonie de remise de médaille alors qu’elle fuit les honneurs plus que tout. Un réjouissant moment « catastrophe » en perspective.

00:40 Episode 10x05 On ne tue jamais par amour

Quatre femmes collent les fameuses affiches anti-féminicide : "Elle le quitte, il la tue". Puis une voiture surgit, monte sur le trottoir, fonce sur le groupe. L’une des quatre femmes est percutée et retombe sur le bitume et est grièvement blessée. Candice et Antoine qui sortaient du cinéma sont impuissants.

Cette enquête ravive chez Candice des blessures pas refermées. Car si elle a finalement rompu avec sa mère, eu des rapports difficiles avec sa sœur Belinda, et ressenti le suicide de son père comme sa faute, ses souvenirs d’enfance ne sont pas tous noirs, loin de là. Ce père violent était aussi un père aimant qui l’a initiée à la mécanique. C’est bien parce qu’il y avait de l’amour, des moments de joie et de rires qui alternaient avec les moments sombres, qu’oublier est si difficile.

Pour Candice, le moment est enfin venu de se pardonner.

01:35 Episode 10x06 Pour vanter un beau jour, attends sa fin

Petit matin à la BSU. La veille, l’équipe a coffré un dealer pour meurtre. Depuis des heures, Candice et Antoine sont en train de l’interroger. La nouvelle du départ du Commandant Renoir pour Montpellier s’est répandue et chacun veut assister à sa dernière audition sétoise. Et ils ne sont pas déçus. Le type est coriace, mais Candice et Antoine, parfaitement complices le coincent dans les règles de l’art candicien. Et ses aveux confortent une info d’un indic des stups selon laquelle une grosse cargaison de drogue est cachée sur un paquebot de croisière qui va accoster à Sète en début d’après-midi. Comment faire concilier une pseudo fausse enquête et des fraises Tagada ? Un régal pour Candice !