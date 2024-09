"Commissaire Dupin" : Terrain de mésentente, épisode inédit sur France 3 dimanche 8 septembre 2024

Dimanche 8 septembre 2024 à partir de 21:10, France 3 vous proposera de découvrir un épisode inédit de la série "Commissaire Dupin" avec Pasquale Aleardi.

Le commissaire Georges Dupin est muté par mesure disciplinaire de Paris à Concarneau, en Bretagne.

Ses enquêtes nous feront visiter les plus beaux paysages bretons, que ce citadin grognon va apprendre à apprécier.

21:10 Épisode 1x10 Terrain de mésentente

C’est au « bout du monde », sur Belle-Île-en-Mer, que le commissaire Dupin, célèbre flic parisien muté en Bretagne, doit résoudre sa dixième enquête, tout en gérant sa relation amoureuse qui a été sérieusement ébranlée par une nouvelle inattendue.

Le corps de Patrick Provost, riche propriétaire terrien, est repêché dans la mer au large de Belle-Île. Le commissaire Dupin constate que la victime a été étranglée.

Les suspects ne manquent pas : personnage solitaire et impitoyable, Provost était brouillé avec la plupart des habitants de l'île. Après la mort de sa fille, il s’était éloigné de sa femme Agnès, qui avait fini par demander le divorce et refaire sa vie avec le pêcheur Albert Zinc. Vivant retiré sur une falaise, il avait pour uniques voisins le couple de distilleurs Margot et Byn Fidelin qui dépendaient financièrement de lui. Byn avait changé ces dernières années, ce qui avait poussé Margot à entamer une liaison avec son voisin. Mais l'instinct de Dupin l’incite à croire que derrière les mobiles évidents se cache une autre histoire, plus secrète et douloureuse…

À la suite de cet inédit, France 3 rediffusera deux autres épisodes :

22:40 Épisode 1x07 Les secrets de Brocéliande

Lors d'une escapade dominicale dans la forêt de Brocéliande, le commissaire Dupin manque de renverser une jeune femme qui vient de trouver le cadavre de son mari. Quelques instants plus tard, un deuxième corps est retrouvé non loin de là, et Dupin apprend que les deux hommes étaient meilleurs amis…

00:10 Épisode 1x08 La croix d'Emma



Alors que Dupin prend un café en terrasse, un corps s’écrase à ses pieds. C’est le docteur Chaboseau qui vient de tomber de son balcon. L’homme décède après avoir essayé de prononcer quelques mots. La femme du médecin est très confuse car elle a pris des somnifères, elle pense avoir vu quelqu’un dans l’appartement. Mais n’était-ce pas tout simplement Sieren Cléac, la nouvelle serveuse du café, qui venait de lui apporter son petit déjeuner ?