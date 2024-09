"Tom et Lola" : Nouvelle série avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon sur France 3 à partir du 1er octobre 2024 (vidéo)

À suivre sur France 3 à partir du mardi 1er octobre 2024, "Tom et Lola", une nouvelle série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

L'histoire en quelques lignes...

Meilleurs amis depuis toujours, Tom et Lola sont deux flics aux antipodes l’un de l’autre. Et franchement, entre une capitaine de la PJ au verbe haut et un officier des Stups calme et réfléchi, même s'ils s’adorent, mais ça dérape souvent entre eux !

Quand Tom se fait larguer par sa femme, Lola ne peut pas le laisser à la rue. Surtout avec sa fille de 14 ans qu’il a une semaine sur deux ! Du coup… Elle l’héberge. Mais à quel prix ?! Sa tranquillité et celle de ses deux ados qu’elle élève seule va en prendre un sacré coup ! Et ce qui devait être du provisoire va durer beaucoup… beaucoup plus longtemps que prévu.

Mais ce que Lola n’avait pas vu venir, c’est que Tom, en plus d’être son coloc, va devenir son coéquipier à la PJ ! Il a eu en effet la brillante idée de se faire recruter dans la même brigade. Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, colocs ET collègues, c'est un passeport pour les emmerdes, non ?

Pour le meilleur et pour le pire, Tom est entré dans sa vie… Mais combien de temps va tenir cette famille 3.0 ? On va croiser les doigts très... très fort pour qu’il n’y ait pas trop de dégâts au bureau comme à la maison. Entre les enquêtes, les gosses et les ex à gérer, rien n’est moins sûr !

Cette première saison se compose de 12 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés mardi 1er octobre 2024 à partir de 21:10 sur France 3.