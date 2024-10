"Steeltown Murders" : mini-série inédite diffusée sur ARTE jeudi 3 octobre 2024

Jeudi 3 octobre 2024 à partir de 20:55, ARTE diffusera "Steeltown Murders" une mini-série britanique inédite en 4 épisodes.

Dans un petit port industriel gallois, des policiers hantés par l'échec rouvrent une enquête abandonnée trente ans plus tôt sur les meurtres de trois adolescentes.

Ce poignant thriller inspiré de faits réels explore les mécanismes de l'impunité et du deuil impossible.

20:55 Épisode 1

En 1973, dans le sud du pays de Galles, non loin du port industriel de Port Talbot, deux adolescentes de 16 ans, Geraldine Hughes et Pauline Floyd, sont retrouvées étranglées dans un bois après avoir été violées. Sorties danser le samedi soir précédent à Swansea, les deux copines, l'une ouvrière et l'autre vendeuse, y ont été vues pour la dernière fois à l'arrière d'une Austin 1100 blanche, conduite par un homme.

Trois mois plus tôt, dans une commune proche, Sandra Newton, 16 ans elle aussi, a été assassinée de la même façon. Mais malgré l'insistance d'un jeune enquêteur intuitif, Paul Bethell, la hiérarchie policière refuse de lier les trois meurtres. Au prétexte que la première des jeunes mortes était "sexuellement active", aucune trace de viol n’a été recherchée sur son cadavre. Les collègues de Paul préfèrent harceler celui qui était son amant, un jeune homme marié...

Trente ans après, en 2002, Paul Bethell, resté à Port Talbot et hanté par cette enquête bâclée, obtient de rouvrir les recherches grâce aux nouvelles techniques d'identification fondées sur l'ADN. Il convainc son équipier d'antan et ami, Phil Rees, de l'épauler. Coupes budgétaires obligent, un seul enquêteur, le jeune Geraint Bale, leur est attribué pour passer en revue une liste de suspects réduite à... cinq cents hommes qui, selon la loi, doivent expressément consentir à un prélèvement d'ADN.

21:55 Épisode 2

Grâce à Colin Dark, le médecin légiste, qui a établi que Sandra a été violée par le même homme que Geraldine et Pauline, le trio d'enquêteurs sait désormais qu'il recherche un tueur en série. Le portrait-robot réalisé avec l'aide de Jane, une amie de Phil violée à l'adolescence par un agresseur jamais identifié, pourrait correspondre à celui de Dai Williams, le beau-père de Sandra, que Paul Bethell a toujours jugé suspect. Sita, une professeure qui fut l'amie de Geraldine et Pauline, et aurait dû se rendre avec elles à Swansea en ce fatal samedi, se présente au poste de police désaffecté qui tient lieu de QG à l'enquête. Mais Paul s'arrange pour prendre la tangente.

En 1973, avant d'être rétrogradé avec Phil à un rôle subalterne pour son insistance à lier les trois meurtres, il avait promis à cette jeune fille brisée de chagrin qu'il retrouverait l'assassin.

22:55 Épisode 3

Alors que Sita et Paul se débattent chacun de leur côté avec la culpabilité, et que la direction de la police exige des résultats rapides, Karina Bethell met son mari en garde : la possibilité d'échouer à nouveau est réelle, et son engagement dans l’enquête prend un tour obsessionnel. Même le placide Phil commence à s'offusquer des manières tyranniques de son ami, aggravées par un obstacle majeur. Un autre suspect, Thomas Willoughby, refuse en effet de se soumettre à un test ADN. Colin Dark, le médecin légiste, suggère alors une procédure inédite : le tueur possède un marqueur génétique rare qu'il a dû transmettre à sa descendance mâle, s'il en a une. Pourquoi ne pas chercher dans le nouveau fichier informatisé de la police ? Une nouvelle piste se dessine alors, pourtant déjà explorée trente ans plus tôt...

23:55 Épisode 4

L'enquête a fait une avancée fulgurante, mais n'aboutit qu'à une forte probabilité : le présumé coupable ne peut faire l'objet d'un prélèvement puisqu'il est décédé d'un cancer depuis plus de dix ans. Alors que leur supérieure juge ces résultats suffisants pour clore l'enquête sur une note victorieuse, Sita, revenue se confronter à Paul, s'insurge : plongés depuis trente ans dans un deuil impossible, les proches des victimes espèrent tellement voir la justice advenir que se contenter d'une incertitude équivaudrait à les bafouer une seconde fois. Malgré la réticence de ses coéquipiers et les dizaines d'autorisations nécessaires, le policier lui donne raison et demande l'exhumation du défunt.