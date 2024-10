"Tom et Lola" : les épisodes 5 & 6 diffusés sur France 3 mardi 15 octobre 2024

Mardi 15 octobre 2024 à partir de 21:10, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de "Tom et Lola", une nouvelle série policière avec Dounia Coesens et Pierre-Yves Bon.

Un ami, on aime ses défauts. Un coloc, on le supporte. Un collègue, on le subit. Mais quand on est les trois à la fois, et qu’en plus on est flics…

21:05 Épisode 1x05 Cap ou pas cap



Un plongeon audacieux depuis une falaise maritime prend une tournure inattendue lorsque Roméo ne refait pas surface. L'angoisse s'empare de ses amis. La situation se complique davantage quand le corps de Vincent, le meilleur ami de Roméo porté disparu la veille, émerge des flots.

Tom et Lola se lancent dans une enquête urgente. Leur objectif : retrouver Roméo dans les plus brefs délais. Ils doivent déterminer s'il est impliqué dans la mort de Vincent ou s'il est lui-même une victime. Le temps presse pour résoudre cette énigme et potentiellement sauver une vie.

21:55 Épisode 1x06 Une mort d'avance



Une matinée au commissariat prend une tournure inattendue lorsqu'une septuagénaire déclare publiquement être la cible d'une tentative d'assassinat par son mari. La police s'apprête à la raccompagner quand elle s'effondre brusquement. L'analyse menée par Gaëlle révèle une intoxication massive à l'arsenic, corroborant les propos alarmants de la victime. Le hic : l'homme est mort depuis sept mois.

Cette découverte transforme une situation apparemment absurde en une affaire criminelle déroutante, remettant en question les circonstances du décès du mari et l'origine de l'empoisonnement.