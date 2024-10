La série "Cat's eyes" diffusée sur TF1 à partir du lundi 11 novembre 2024

Lundi 11 novembre 2024 à 21:10, TF1 débutera la diffusion de "Cat's eyes", une série inédite adaptée du manga culte, avec Camille Lou, Constance Labbé et Claire Romain.

La série remonte à l’origine des Cat’s Eyes et retrace les aventures des trois sœurs Chamade alors qu’elles doivent s’improviser cambrioleuses dans les plus beaux et plus sécurisés monuments de Paris.

L'histoire en quelques lignes...

En 2024, dans la ville Lumière, Tamara (Camille Lou), Sylia (Constance Labbé) et Alexia (Claire Romain) se retrouvent après des années de séparation. Au même moment, une œuvre ayant appartenu à leur père disparu dix ans plus tôt dans le mystérieux incendie de sa galerie d’art resurgit lors d’une prestigieuse exposition à la Tour Eiffel. Elles décident alors de prendre tous les risques pour la dérober dans l’espoir de comprendre enfin ce qui lui est arrivé.

Très rapidement, le trio se retrouve dans la ligne de mire de Quentin Chapuis (MB14), capitaine de la BRB, chargé d’arrêter ces nouvelles voleuses qui ne cessent de lui échapper. Mais il ignore que parmi elles se cache son grand amour de toujours, Tam...

Entre leurs retrouvailles chaotiques fortes en émotion, leur quotidien de jeunes femmes d’aujourd’hui et leurs nouvelles activités secrètes et périlleuses, les trois sœurs vont devoir répondre à tous les défis.

21:10 Épisode 1 Tamara

En 2023, à Paris, Tam, Sylia et Alexia se retrouvent après des années de séparation. Au même moment, une œuvre japonaise ayant appartenu à leur père, mystérieusement disparu dix ans plus tôt dans l’incendie de sa galerie d’art, resurgit lors d’une soirée de gala organisée sur la tour Eiffel. Elles décident alors de prendre tous les risques pour la dérober dans l’espoir de comprendre enfin ce qui lui est arrivé.

22:15 Épisode 2 Sylia

Les Cat’s Eyes cherchent la provenance de l’œuvre dérobée à la tour Eiffel et doivent pour cela voler le coffre-fort d’un expert en art et antiquités dont les bureaux sont situés dans le prestigieux hôtel de la Monnaie…