« Les engagés » enquête inédite pour Alex Hugo sur France 3 mardi 12 novembre 2024

À découvrir sur France 3 mardi 12 novembre 2024 à 20:05, une enquête inédite pour Alex Hugo dans une station de ski hors du temps...

« Les engagés » l'histoire en quelques lignes...

Tout là-haut, à plus de 1 500 m d’altitude, trône ce qu’il reste du Pic Blanc, une station de ski décatie. La neige ne tombant pratiquement plus, les vacanciers s’y font de plus en plus rares.

Non loin de là, à la lisière d’une zone militaire, Alex et Tony sont appelés suite à la découverte du corps de Noé Zimmer, 25 ans, professeur d’escalade et secouriste au Pic Blanc. Grand sportif, il était toiturophile et publiait ses exploits urbains sur les réseaux sociaux. Qu’est-il venu faire dans cette vieille station ? Et pourquoi l’a-t-on abattu d’une balle dans le dos dans la montagne, à l’aube ?

Commence alors pour Alex Hugo une étrange enquête dans cette station à bout de souffle, entre le monde des saisonniers et le groupe d'activistes écologistes, dont Noé faisait partie, et qui se battent contre la construction d’une méga bassine. En captant l’eau des sols, elle pourrait créer de la neige artificielle et sauver les stations de ski pour certains, ou anéantir la nature pour d’autres. Les tensions sont énormes et les deux camps sont prêts à s’affronter à coups de menaces, d’agressions ou autres sabotages…

Mais l’affaire prend une nouvelle tournure quand elle mène Alex jusqu’à une troupe de chasseurs alpins qui s'entraînait non loin de la scène de crime. Leur chef de groupe n’est autre qu’Olivier Mercier, frère d’armes d’Alex quand ce dernier était commando. Noé a-t-il été fauché par une balle perdue ? Olivier est un vrai chien fou qui se moque des procédures et qui est déjà à l’origine d’un drame trente ans plus tôt.

Avec : Samuel Le Bihan (Alex Hugo), Mikaël Fitoussi (Renart), Fabien Baïardi (Tony Leblanc), Guillaume Faure (Olivier Mercier), Pierre-Yves Le Louarn (Emile Gaillard), Daphné Lanne (Solen Gaillard), Kahena Saïgi (Leila Fremont), Thomas Alden (Michael Lopez), Lamine Yall Kane (Farid Al-Aswany), Laurent Imbault (Eric Berlinguette), Katherine Adams (Danielle Bouchard), Daniel Dorel (Noé Zimmer), Caroline Riou (Elisabeth Pasquier), Kelly Rolfo (La Sous-lieutenante), Juline Thibault (Claire Astraldi)..