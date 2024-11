"Les espions de la terreur" : les derniers épisodes diffusés sur M6 mardi 19 novembre 2024

Mardi 12 novembre 2024, M6 diffusera les deux premiers épisodes de la mini-série "Les epions de la terreur" adaptée de l'ouvrage éponyme de Matthieu Suc avec Fleur Geffrier, Rachida Brakni, Vincent Elbaz, Pierre Perrier.

L'histoire en quelques lignes...

Au lendemain du 13 novembre, Lucie, Malika et Vincent se retrouvent au cœur de la traque des responsables des attentats. Ils sont bientôt confrontés à la menace de nouvelles attaques...

"Les Espions de la terreur" raconte leur enquête et leur quotidien sous haute tension entre 2015 et 2016. L’engagement sans limite de ces héros anonymes, prêts à tout pour protéger la France de nouvelles attaques, va mettre à mal leurs vies privées et les confronter à leurs propres choix. Au plus près du combat contre l’ennemi, leur colère est leur part d’ombre... mais aussi leur moteur.

21:10 Épisode 3

Grâce à la cyber-infiltration d’Ulysse, opération pilotée à la DGSI par Alex, Lucie et son équipe ont la possibilité d’identifier des terroristes projetés en France par la cellule des opérations extérieurs au sein de l’Amniyat afin de commettre un attentat.

Mais la suspicion qui plane désormais à l'encontre de Minotaure laisse craindre un piège de l'État islamique, qui ruinerait les efforts de Malika et Lucie pour convaincre leur service respectif de mener l’opération conjointe pour faire remonter des téléphones satellitaires espions au sein de l’Amniyat. Vincent doit donc tester sa source pour en déterminer la fiabilité…

22:20 Épisode 4



Fragilisé par les frappes de la Coalition, l'État islamique est soupçonné de préparer son baroud d’honneur : un double attentat d’envergure sur le sol français.

Grâce au travail conjoint de Lucie et Malika avec leurs équipes, sur la foi d’informations fournies via le cyber-infiltré Ulysse et avec l'aide inestimable de la source Minotaure gérée par Vincent, DGSE et DGSI sont en capacité d’empêcher ce double attentat et d’éliminer en même temps le chef de la cellule OPEX à Raqqa. À condition qu’aucun grain de sable ne vienne gripper la machine et réveiller les vieilles rivalités…