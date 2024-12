"Made in France" : Série dans l'univers de la mode avec Cécile Bois, Antonia Desplat et Thierry Neuvic sur France 2 (vidéo)

À découvrir sur France 2 mercredi 15 janvier 2025 à 21:10, "Made in France", une nouvelle et réjouissante comédie de moeurs : l'histoire d'un trio amoureux dans l'univers de la mode avec Cécile Bois, Antonia Desplat et Thierry Neuvic.

L'histoire en quelques lignes... C’est la crise ! Rita, 50 ans, découvre que son mari, Olivier, l’a trompée. Or Rita et Olivier, c’est trente ans de vie commune, quatre enfants, et quand elle ne s’occupe pas d’eux, Rita assiste Olivier en faisant la compta de son garage-carrosserie. Mais qui est cette « autre » femme ? Olympe, 38 ans, cadre dirigeante chez Valières, grande marque française de maroquinerie de luxe, est l’opposée de Rita. Femme de pouvoir, elle est issue d'un milieu très privilégié. Bête de travail et d’ambition, elle est chic, belle, et possède un CV long comme le bras. Rita décide de la confronter et se rend au siège de Valières. Mais rien ne se passe comme prévu. Et alors que Rita a toutes les raisons de détester Olympe, et Olympe de se méfier de Rita, Rita va au contraire, bien qu’elle n’y connaisse rien au monde du luxe,... devenir l’assistante d’Olympe ! Forcé de travailler ensemble, combien de temps un tel duo pourra-t-il tenir ? Avec : Cécile Bois (Rita), Antonia Desplat (Olympe), Thierry Neuvic (Olivier), Nicolas Martinez (Axel), Pierre Hancisse (Paul), Jin Xuan Mao (Arane), Didier Flamand (André), Andréa Ferréol (grand-mère d' Olympe), Nadia Roz (Carole), Louise Malek (Solène)... Cette série se compose de 6 épisodes de 52 minutes. Les épisodes de la 1ère soirée Mercredi 15 janvier 2025 à partir de 21:10, France 2 diffusera les deux premiers épisodes. Épisode 1 Le visage du luxe Rita, 50 ans, voit son monde bouleversé lorsqu’elle découvre que son mari, Olivier, l’a trompée. Il jure que c’est fini. Mais quand Rita découvre que « l’autre » est une femme de 38 ans haute cadre dirigeante chez Valières, grande marque française de maroquinerie de luxe. Rita n’en revient pas : c’est tout ce qu’ils détestent ! Malgré la douleur de la trahison, Rita décide de confronter l’ex-maîtresse de son mari, et se pointe au siège de la Maison Valières. Mais rien ne se passera comme prévu… Épisode 2 L'Astre et le Désastre Rita peine à trouver ses marques chez Valières quand un scandale arrive : l’égérie de la marque, Adèle Lucas, footballeuse de l’équipe de France, dérape publiquement un sac Valières à la main. C’est le baptême du feu pour notre improbable duo. Rita et Olympe pourront -elles compter l’une sur l’autre ? D’autant qu’Olivier est bien décidé à trouver quel est le mystérieux travail que Rita a trouvé...