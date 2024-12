"Le tatoueur d'Auschwitz" : mini-série adaptée du livre d'Heather Morris diffusée sur M6 à partir du 22 janvier 2025

À l'occasion du 80ème anniversaire de la libération des camps, M6 débutera mercredi 22 janvier 2025 la diffusion de la mini-série "Le tatoueur d'Auschwitz" adaptée best-seller de Heather Morris.

“Le Tatoueur d’Auschwitz” est une série événement inspirée de l’histoire vraie des survivants juifs de l’Holocauste Lale et Gita Sokolov.

Lale (Jonah Hauer-King) arrive à Auschwitz-Birkenau en 1942. Peu après son arrivée, il devient l’un des tatoueurs chargés de tatouer les numéros d’identification sur les bras de ses compagnons de déportation. Un jour, alors qu’il lui tatoue son numéro de prisonnière sur le bras, il rencontre Gita (Anna Próchniak). C’est un coup de foudre immédiat et réciproque, marquant le début d’une histoire courageuse, inoubliable et profondément humaine.

Sous la surveillance constante d’un officier SS nazi, Baretzki (Jonas Nay), Lale et Gita deviennent déterminés à se sauver mutuellement.

Soixante ans plus tard, Lale (Harvey Keitel) rencontre Heather Morris (Melanie Lynskey), une jeune écrivaine en herbe. Récemment veuf, il trouve le courage de raconter son histoire au monde. En racontant son histoire à Heather, Lale, octogénaire, fait face aux fantômes traumatisants de sa jeunesse et revit ses souvenirs amoureux dans l’un des endroits les plus horribles qui soient.

Les épisodes de la 1ère soirée

Mercredi 22 janvier 2025 à partir de 21:10, M6 diffusera les deux premiers épisodes.

21:10 Chapitre 1

Lale Sokolov, survivant de l'Holocauste, fait la connaissance de l'écrivaine Heather Morris qui va rédiger sa biographie. Il évoque à la fois les souvenirs traumatisants et fracturés des pires années de son existence, alors qu'il était tatoueur dans le camp d’Auschwitz, mais aussi sa rencontre avec l’amour de sa vie, la déportée Gita.

22:05 Chapitre 2

Le SS Baretzki prend Lale sous son aile et une relation malsaine se noue entre eux. Baretzki accepte de faciliter les échanges entre Gita et lui, mais exige en retour que Lale exauce toutes ses demandes. Lale accepte, heureux de pouvoir partager quelques moments avec la femme qu'il aime, mais une coupure au bras de Gita s’infecte, menaçant sa survie et leur amour naissant.