Résumé des épisodes de "Plus belle la vie" du 27 au 31 janvier 2025 sur TF1

Du lundi 27 au vendredi 31 janvier 2025, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 27 janvier 2024 • Épisode 255

Patrick et Ariane ont des doutes sur la probité d’un policier. En boucle, Kilian regrette son comportement face à une situation éprouvante. A la résidence, Mirta pourrait bien voir son poste mis en péril.

Mardi 28 janvier 2024 • Épisode 256

Un événement inattendu donne à Morgane l’occasion de tenter un coup de poker. De son côté, Léa préfère affronter seule une situation délicate. Apolline, elle, doit accepter certaines conditions si elle veut préserver son secret.

Mercredi 29 janvier 2024 • Épisode 257

Afin de mener à bien son enquête, Patrick doit incarner un personnage haut en couleur. La préparation de la présentation des vœux de la mairie s’avère très compliquée pour Léa. Thomas, quant à lui, n’est plus certain de pouvoir aller au bout de son objectif.

Jeudi 30 janvier 2024 • Épisode 258

Une nouvelle mission dangereuse attend les policiers. Dans la tourmente, Kilian fait part à Thomas de ses regrets et de ses craintes. Le retour de Mirta à la résidence est l’occasion de quelques mises au point.

Vendredi 31 janvier 2024 • Épisode 259

Durant l’enquête initiée par Ariane et Morgane, certains imprévus menacent le plan initial. A la résidence, Apolline se heurte à la défiance d’Ophélie. De son côté, Thomas a du mal à réviser en paix pour son projet personnel.