"A priori" : résumé des deux épisodes inédits diffusés sur France 3 mardi 11 février 2025

Mardi 4 février 2025 à 21:05, France 3 diffusera deux nouveaux épisodes de "A priori" une série policière avec Bruno Salomone et Lucia Passaniti, un duo atypique dont les différences... font la différence !

L'histoire en quelques lignes...

A priori… ce n’est pas ce que vous croyez… c’est un polar mais c’est aussi une comédie.

A priori, c’est un duo de policiers… mais c’est aussi une bande de personnages tour à tour rivaux ou complices.

A priori… c’est une série qui joue sur les idées reçues et les faux-semblants… parce qu’à une époque où les rumeurs et les fake-news se propagent à la vitesse d’un clic, il est important de gratter sous le vernis pour mieux jouer la réconciliation… Réconcilier le nord et le sud, les jeunes et les moins jeunes, les campagnes et les villes, les policiers et les citoyens…

21:05 Épisode 3 C’est une noyade au camping

Tandis qu’ils enquêtent sur la mystérieuse mort d’une femme noyée dans un camping, Iris s’étonne que Victor n’ait jamais évolué depuis le début de sa carrière.

Pendant ce temps, David et Nesrine cherchent à savoir qui a caché un traqueur dans le sac d’une jeune auxiliaire de vie, et Pauline et Ryem gèrent Sam, le neveu stagiaire de la commissaire, venu au commissariat pour son stage.

22:00 Épisode 4 C’est un suicide chez les pompiers

Iris et Victor enquêtent sur la mort d’une pompière qui s’est jetée du haut de la tour d’entraînement. Derrière ce drame, ils découvrent des tensions dans la caserne.

En parallèle, Iris veut comprendre ce que dissimule le passé trouble de Victor…

David et Nesrine, eux, tentent d’interpeller les cambrioleurs qui ont laissé des signes sur le pavillon d’un retraité… tandis que Jules est persuadé que Pauline a des sentiments pour Ryem.

Avec : Bruno Salomone (Victor Montagnac), Lucia Passaniti (Iris Villeneuve), Isabelle Candelier (Christine Janvert), Michaël Abiteboul (David Dextet), Kahina Carina (Nesrine Faki), Syrus Shahidi (Ryem Bouazi), Jeaneta Domingos (Pauline Bienaimée), Gabriel Caballero (Jules), Didier Constant (Fifi).