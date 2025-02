"L'intruse" : mini-série inédite avec Mélanie Doutey, Lucie Fagedet diffusée sur France 2 à partir du 5 mars 2025 (vidéo)

Mercredi 5 mars 2025 à 21:10, France 2 débutera la diffusion de "L'intruse", une mini-série inédite avec Mélanie Doutey, Lucie Fagedet et Eric Caravaca, réalisée par Shirley Monsarat.

L'histoire en quelques lignes...

Paula, 40 ans, arrive à la fin de son congé maternité. Elle doit reprendre le travail dans quelques jours. Mais elle n’est pas prête. Orso, son petit dernier, l’a épuisée, sans parler de ses deux aînés.

Avec son mari Jérôme, elle recrute Tess, jeune fille au pair… Tess a l’air parfaite. C’est la perle rare. Mais Paula se sent rapidement mal à l’aise avec la jeune fille. Elle est pourtant la seule. Tout le monde adore Tess… Mais elle remarque des changements au sein de son foyer et la multiplication d’incidents qui la font passer pour une mauvaise mère... Elle sent que quelque chose ne va pas, mais personne ne la croit quand elle affirme que Tess leur veut du mal… On lui répond que c’est sans doute son baby blues qui la rend parano. A moins que Paula n’ait elle-même des choses à cacher ?

Quant à Tess, elle n’est pas arrivée là par hasard. Que cherche-t-elle en pénétrant dans ce foyer ?

Quand une inconnue pénètre dans son intimité, il faut en mesurer les risques et les conséquences. Une famille, c’est souvent fatiguant, éreintant, pourtant, c’est quand on risque de la perdre qu’on mesure toute son importance.

Les deux épisodes de la première soirée

Cette mini-série se compose de 4 épisodes de 52 minutes. Les deux premiers seront diffusés mercredi 5 mars 2025 à partir de 21:10.

21:10 Épisode 1 L'idylle

Paula, arrivée à la fin de son congé maternité, doit reprendre son poste au sein d’une start up exigeante. Avec Jérôme, son mari, ils décident de faire appel pour la première fois à une jeune fille au pair pour s’occuper d’Orso. Ils recrutent Tess, 20 ans, qui a l’air parfaite et s’entend à merveille avec le bébé et les deux ados.

Pendant que Paula se réacclimate difficilement au bureau où beaucoup a changé en son absence, Tess prend ses marques au sein du foyer. Mais alors que tout le monde semble l’adorer, Paula ressent un malaise tandis que des incidents domestiques se multiplient au sein de la maison, la faisant passer pour une mauvaise mère. Jérôme lui conseille de reprendre rendez-vous avec sa psychiatre.

Mise à l’épreuve chez elle et dans son intimité, Paula serait-elle en train de perdre pied ?

22:00 Épisode 2 Piégée

Alors que sa psychiatre évoque une conséquence de dépression post partum et propose de la mettre en arrêt, Paula se bat pour garder le cap. Elle apprend qu’une nounou qu’ils devaient recevoir en entretien a été agressée, et ses soupçons envers Tess ne font que grandir. Jérôme ne partageant pas sa perception, le couple se déchire et ravive des failles plus anciennes. Isolée, Paula découvre grâce à sa collègue que Tess lui a menti sur son passé et que celle-ci n’a jamais gardé d’enfants.

Paula décide d’installer une caméra de surveillance pour la piéger. Mais alors que les images s’avèrent troublantes, Tess menace Paula de révéler sa liaison. Un face à face s’engage entre les deux femmes et Tess révèle enfin son vrai visage.