"Plus belle la vie" du 17 au 21 février 2025, résumé des épisodes diffusés sur TF1

Du lundi 17 au vendredi 21 février 2025, retrouvez "Plus belle la vie, encore plus belle" à 13:50 sur TF1. Voici ce qui va se passer dans les épisodes diffusés cette semaine.

"Plus belle la vie" met en scène jour après jour le quotidien des habitants d’un quartier fictif de Marseille, le Mistral.

La série s’organise autour de deux principaux types d’intrigues : la vie quotidienne des habitants du Mistral, avec leurs joies et tracas personnels, l’évolution des amours et des amitiés et des intrigues policières (parfois teintées de fantastique) dans lesquelles sont impliqués les habitants du Mistral.

Lundi 17 février 2024 • Épisode 270

Malgré les mises en garde, Boher continue d’outrepasser les règles dans l’enquête. Dans la tourmente, Kilian n’arrive toujours à comprendre son comportement de la veille. Zoé et Ariane, quant à elles, réalisent qu’elles auraient bien besoin d’un break.

Mardi 18 février 2024 • Épisode 271

L’information que rapporte Léa aux policiers les entraîne dans un dangereux contre-la-montre. La jeune cuisinière ne sait plus comment réagir face à la terrible nouvelle de la veille. Au cabinet, Riva est obligé d’assumer son attitude distante.

Mercredi 19 février 2024 • Épisode 272

Le commandant continue de se faire ronger par son enquête, aux dépens de sa famille. Au Mistral, l’annonce d’un départ crée le choc. Jules, quant à lui, se montre suspicieux vis-à-vis d’un nouvel arrivant dans le quartier.

Jeudi 20 février 2024 • Épisode 273

Les preuves contre le principal suspect de l’enquête s’accumulent. A la résidence, Steve crée la surprise en ouvrant son ordinateur. Ariane et Zoé proposent à deux amis de venir passer quelques jours de repos avec elles.

Vendredi 21 février 2024 • Épisode 274

Le commandant est acculé de toutes parts et commence à craindre pour sa sécurité et celle des siens. Les suspicions de Jules persistent et Morgane redoute plus que jamais de voir son secret révélé. Alors que le jour du départ a sonné, nos Mistraliens sont réunis pour un dernier au revoir.