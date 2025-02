"Désenchantées", série adaptée du roman de Marie Vareille en tournage pour France 2 dans les Hauts de France

Début février, Constance Labbé, Marie Denarnaud, Elodie Frenck, Fleur Geffrier et Marc Ruchman ont débuté pour France 2 le tournage de "Désenchantées" une mini-série en 4 épisodes.

L'histoire en quelques lignes...

La disparition de Sarah Leroy, quinze ans, a bouleversé la petite bourgade de Bouville-sur-Mer et ému la France entière. Un coupable fut vite arrêté.

Pourtant, dans chaque foyer, chaque bistrot, on continuait à élaborer des hypothèses. Ce qui est vraiment arrivé, personne ne l’a jamais su.

Vingt ans plus tard, Fanny, journaliste, revient sur les lieux de ce drame qui a marqué sa jeunesse. Et c’est tout un passé qui resurgit ... Car l’histoire de Sarah Leroy, c’est aussi un peu la sienne, de sa sœur Angélique et celle d’une bande de filles "les Désenchantées" qui ne connaissait que trop bien Sarah.

Une histoire qui a l’odeur du chlore de la piscine municipale, des serments d’amitié et, surtout, des plus lourds secrets.

Cette mini-série est adaptée roman « Désenchantées » de Marie Vareille par Claire Kanny, Solenn Le Priol et Chloé Glachant, réalisée par David Hourrègue.

Le tournage a débuté le 4 février et se déroule jusqu'au 25 mars 2025 en région Hauts de France.