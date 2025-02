"Frotter Frotter" : résumé des deux derniers épisodes diffusés sur France 2 mercredi 26 février 2025

Mercredi 26 février 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "Frotter Frotter", une mini-série sur le combat des femmes de chambre et d'une avocate pour sauver leurs droits.

L'histoire en quelques lignes...

Solange, la gouvernante malienne mère de famille nombreuse, Fanny, la bourgeoise déclassée au bout du rouleau, Michèle, la militante queer grande gueule…

Trois femmes qui n’ont rien en commun et vont pourtant s'unir autour d'un combat : une grève de femmes de chambre, a priori perdue d'avance, qui va chambouler leurs vies, leurs principes, leur vision d’elles-mêmes, les sortir de leur solitude en rendant enfin visibles et audibles leurs sœurs d’infortune.

21:10 Épisode 3 Le procès

Solange, séparée d’Andy, héberge désormais sa nièce Grace-Kelly pour l’aider avec les enfants.

Tous les jours sur le piquet, le soir en réunion, les salaires qui s’amenuisent… Les grévistes ne peuvent plus tenir. A commencer par Fathia, prise à voler dans un supermarché et qui passe en comparution immédiate. Fanny la défend, brillante, et relance la médiatisation de la grève. Enfin, une négociation se dessine.

22:05 Épisode 2 Le mariage

Le patron du groupe Saturne refuse de leur parler ? Pourquoi ne pas « crasher » le mariage de sa fille, qui se tiendra dans un hôtel voisin ? Dans une camionnette aux allures de char LGBT, Solange, Michèle et Fanny partent en mission… Et découvrent leur pouvoir de persuasion. La grève se propage lentement, jusqu’à ce qu’un clip la rende virale. .

Avec : Eye Haïdara (Solange Diaby), Karole Rocher (Michèle Mercier), Emilie Caen (Fanny Delerme), Gringe (Vlad), Francis Leplay (Lazare Masurel), Virgile Bramly (Mr Roullet, directeur de l'hôtel), Rabah Nait-Oufella (Yacine Mansour), Bintou Ba (Aminata, collègue Solange), Jisca Kalvanda (Grace Kelly), Clémence Boissé (Mariama Cissé), Berthe Tshiala (Berthe, collègue Solange), Emmanuella Dossou-Yovo (Fathia Soumanou), Sally Cayez (Sally Coulibaly), Divuidi Nsimba (Divuidi, collègue Solange), Guylène Péan (Anne-Catherine, mère de Lazare), Bruce Dombolo (Andy, mari de Solange), Christ-Aimé Bongo (Octave 11 ans), Anaïs Desmont (Félicie 16 ans), Marian Sunday (Joséphine 14 ans)…

Avec la participation d'Emma de Caunes (Valérie).