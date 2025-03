"L'intruse" : résumé des deux derniers épisodes diffusés mercredi 12 mars 2025 sur France 2

Mercredi 12 mars 2025 à 21:10, France 2 diffusera les deux derniers épisodes de "L'intruse", une mini-série inédite avec Mélanie Doutey, Lucie Fagedet et Eric Caravaca, réalisée par Shirley Monsarat.

L'histoire en quelques lignes...

Paula, 40 ans, arrive à la fin de son congé maternité. Elle doit reprendre le travail dans quelques jours. Mais elle n’est pas prête. Orso, son petit dernier, l’a épuisée, sans parler de ses deux aînés.

Avec son mari Jérôme, elle recrute Tess, jeune fille au pair… Tess a l’air parfaite. C’est la perle rare. Mais Paula se sent rapidement mal à l’aise avec la jeune fille. Elle est pourtant la seule. Tout le monde adore Tess… Mais elle remarque des changements au sein de son foyer et la multiplication d’incidents qui la font passer pour une mauvaise mère... Elle sent que quelque chose ne va pas, mais personne ne la croit quand elle affirme que Tess leur veut du mal… On lui répond que c’est sans doute son baby blues qui la rend parano. A moins que Paula n’ait elle-même des choses à cacher ?

Quant à Tess, elle n’est pas arrivée là par hasard. Que cherche-t-elle en pénétrant dans ce foyer ?

Quand une inconnue pénètre dans son intimité, il faut en mesurer les risques et les conséquences. Une famille, c’est souvent fatiguant, éreintant, pourtant, c’est quand on risque de la perdre qu’on mesure toute son importance.

21:10 Épisode 3 La chute



Paula est suspectée du meurtre de son amie et voisine, Aline Blaumet. Mise en garde à vue par le Capitaine Bouazid en charge de l’enquête, elle est finalement placée sous contrôle judiciaire dans l’attente du jugement.

Jérôme ayant appris pour sa liaison avec Nicolas, il refuse qu’elle revienne au sein de la maison où Tess a désormais tissé sa toile. Paula n’a d’autre choix que de se tourner vers son père, qui la soutient dans cette épreuve. Mais suite à une altercation avec Tess et à la menace qui pèse sur son foyer dont elle est exclue, Paula, acculée, décide de mener seule son enquête sur Tess pour comprendre qui elle est réellement et ce qu’elle est venue chercher en s’infiltrant chez eux.

22:00 Épisode 2 La revanche



Paula part sur les traces de Tess et remonte le fil des endroits où elle a grandi.

Elle comprend alors que Tess n’est sans doute pas celle qu’elle prétend être et qu’elle n’a pas ciblé la famille Martel par hasard. Pourrait-elle être la fille de Jérôme ? Pendant ce temps à la maison, Camille éprouve elle aussi un malaise grandissant au contact de Tess, qui cherche à asseoir sa position au sein de la famille.

C’est quand Paula parvient à obtenir quelques informations du psychiatre qui a suivi la jeune fille, qu’elle découvre qu’elle peut devenir à tout instant terriblement dangereuse. Mais alors que Paula alerte sa famille sur la menace que représente Tess, Jérôme découvre qu’Orso a disparu…