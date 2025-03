"Fatal Crossing - Les filles du ferry" : mini série inédite diffusée sur ARTE jeudi 13 mars 2025

Jeudi 13 mars 2025 à partir de 20:55, ARTE diffusera les 4 premiers épisodes de "Fatal Crossing - Les filles du ferry" une mini-série Danoise inédite.

Une journaliste mise à l’écart, pour des raisons qu’on devine déontologiques mais un brin sexistes, tombe sur les photos de deux jeunes filles disparues il y a près de quarante ans. Il n’en faut pas plus pour réveiller son sens de l’investigation et l’embarquer dans une haletante quête de vérité où elle va très vite craindre pour sa vie.

Cette série noire nordique puise sa solide intrigue dans le tout premier best-seller de la Danoise Lone Theils, qui, comme son héroïne, a un temps travaillé comme correspondante en Angleterre et s’inspire pour construire ses polars de faits réels, voire autobiographiques, accumulant une documentation qui rend ses histoires particulièrement réalistes.

Adapté avec talent par Magnus Berggren, avec le duo de scénaristes Arne Berggren et Kristine Berg, déjà réunis pour Elven – La rivière des secrets, une autre série policière scandinave haletante, Fatal Crossing – Les filles du ferry s’appuie aussi sur l’interprétation impeccable de Marie Sandø Jondal (Dos au mur), de presque tous les plans, saisissante dans le rôle de cette journaliste à la fois vulnérable, ambitieuse et déterminée.

Les épisodes de la 1ère soirée

20:55 Épisode 1

Correspondante pour un grand journal danois à Londres, la journaliste Nora Sand se retrouve au cœur d’un scandale. Accusée d’avoir eu une liaison avec l’une de ses sources dans une affaire politiquement explosive, elle retourne au Danemark et se met au vert chez son père le temps que les choses se calment. Mais lorsqu’elle entend parler d’une affaire de disparition non résolue remontant aux années 1980, son instinct journalistique reprend le dessus. À cette époque, deux jeunes filles, Lisbeth et Lulu, se sont "évaporées" d’un ferry qui faisait la liaison entre le Danemark et l’Angleterre. Ont-elles été assassinées ou enlevées ? Nora commence à enquêter. Alors qu’elle renoue avec un passé rempli de sombres secrets, Sofia, une autre adolescente, disparaît à son tour. Malgré le danger qu’elle pressent autour de cette affaire, Nora est déterminée à découvrir la vérité.

21:40 Épisode 2

Nora doit batailler pour avoir accès au dossier "Lisbeth et Lulu". À force de recherches, elle repère un suspect que la police avait écarté autrefois : Kurt Damtoft, l’entraîneur de handball de ces jeunes filles, au passé trouble. Lorsque Nora le retrouve et l’interroge, il clame son innocence. Convaincue qu’il cache quelque chose, la journaliste décide de rendre publiques ses découvertes. Elle écrit un article pour le journal local dans lequel elle dénonce la façon dont l’affaire a été traitée à l’époque et accuse ouvertement Damtoft. Malgré les réactions hostiles de la police et de ses confrères, Nora poursuit son enquête. D’autant qu’un autre soupçon surgit : Damtoft aurait-il quelque chose à voir avec la disparition récente de la jeune Sofia ?

22:25 Épisode 3

L’enquête de Nora progresse ; elle a la conviction que les deux affaires – la disparition de Lisbeth et Lulu, et celle de la jeune Sofia – sont liées. En outre, la journaliste a fini par convaincre la police qu’elle suit la bonne piste. C’est alors qu’une nouvelle troublante lui parvient de Grande-Bretagne. Bill Hix, un détenu condamné à perpétuité, qui prétend détenir des informations sur l’affaire, veut être interviewé par Nora. Cette dernière se perd en conjectures : pourquoi cet homme ne l’a-t-il pas contactée plus tôt ? Que sait-il des filles disparues et quel rôle a-t-il pu jouer lui-même dans leur disparition ?

23:05 Épisode 4

Détenu dans un établissement de haute sécurité, Bill Hix a été condamné à la prison à vie pour plusieurs meurtres de jeunes femmes en Grande-Bretagne. Désireuse de le rencontrer et de connaître son histoire, Nora décide de lui rendre visite en Angleterre, même si la police locale l’a prévenue qu’il s’agit d’un dangereux psychopathe, manipulateur et sans pitié. Plus l’homme se confie à elle, plus Nora prend conscience qu’elle s’aventure en terrain miné. Faut-il croire cet homme qui semble exprimer de tardifs remords ou s’agit-il d’un tissu de mensonges ? Nora doit prendre une décision qui pourrait changer sa vie à jamais.

Les 4 derniers épisodes seront diffusés sur ARTE jeudi 20 mars 2025 à partir de 20:55.